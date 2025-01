Silicon Motion zapowiedziało nowy kontroler do dysków SSD. Będzie wykorzystywał standard PCI-Express 6.0

Dyski SSD wykorzystujące interfejs PCIe 5.0 wciąż nie są standardem w komputerach mainstreamowych użytkowników. Wydaje się, że popularność tego rozwiązania rośnie wolniej niż zakładano, co spowodowane jest między innymi niezwykle wysokimi temperaturami pracy bazujących na nim nośników. Branża spogląda jednak coraz śmielej kierunku PCIe 6.0. Firma Silicon Motion ogłosiła prace nad kontrolerem SSD kolejnej generacji o oznaczeniu SM8466.

Silicon Motion SM8466 to nowy kontroler SSD, który będzie korzystał z potencjału interfejsu PCIe 6.0. To oznacza, że wykorzystujące go nośniki będą mogły teoretycznie osiągnąć transfer danych na poziomie nawet 32 GB/s.

Od upowszechnienia się standardu PCIe 6.0 wśród zwykłych konsumentów dzieli nas jeszcze mnóstwo czasu. Większość użytkowników nie korzysta bowiem jeszcze z rozwiązania poprzedniej generacji. Standardy wprowadzane na rynek profesjonalny zwykle wyprzedzają jednak produkty konsumenckie. Tak będzie w przypadku zapowiedzianego właśnie kontrolera Silicon Motion SM8466, który znajdzie swoje zastosowanie przede wszystkim w dyskach SSD dedykowanych centrom danych i klientom korporacyjnym. Choć nie zdradzono wiele szczegółów na temat nowego rozwiązania, to wiemy, że ma ono umożliwić wykorzystanie potencjału interfejsu PCIe 6.0 x4. To oznacza, że granicą dla transferu danych w obu kierunkach będzie około 32 GB/s, czyli dwa razy więcej niż w przypadku PCIe 5.0 x4.

Nowe rozwiązanie dołączy do rodziny kontrolerów Silicon Motion MonTitan, które oferują jedne z najlepszych parametrów pracy na rynku korporacyjnym. To oczywiście oznacza także najwyższy poziom zabezpieczeń, gdyż w tego typu rozwiązaniach jest to priorytet. Nie wiemy niestety, w jakim procesie technologicznym będzie wykonany nowy kontroler, ale jego producent zapowiada skorzystanie z nowego rozwiązania, które będzie w pełni zgodne z pamięciami 3D NAND zarówno TLC, jak i QLC. Warto odnotować, że pierwsze dyski SSD z omawianym kontrolerem nie dobiją zapewne do omawianych 32 GB/s, jednak z pewnością zaoferują znaczące ulepszenia względem PCIe 5.0. To zaś może pozwolić przedsiębiorstwu Silicon Motion na zaoferowanie prawdziwie konkurencyjnego produktu względem kontrolerów jej głównego rywala, czyli firmy Phison. Należy też przypomnieć, że zrzeszenie PCI-SIG pracuje już od dłuższego czasu nad finalną specyfikacją standardu PCIe 7.0.

Źródło: Tom's Hardware