Phison PS5028-E28 - zapowiedziano nowy kontroler do dysków SSD, który wykorzysta niemalże pełny potencjał złącza PCIe 5.0 x4

W nośnikach SSD, obok pamięci NAND flash, bardzo istotny jest także kontroler. Jednym z najpopularniejszych producentów takowych pozostaje od lat tajwańska firma Phison. Nośniki, które chcą w pełni wykorzystać potencjał standardu PCIe 5.0 wymagają najwyższej jakości kontrolera. Phison zaprezentował właśnie rozwiązanie kolejnej generacji, które oznaczono symbolem PS5028-E28. Z pewnością trafi ono wkrótce do topowych dysków SSD.

Phison PS5028-E28 to nowej generacji kontroler do topowych dysków SSD. Zaoferuje szybkość sekwencyjnego odczytu i zapisu sięgającą nawet 14,5 GB/s, co jest wartością nieodległą od pełnego potencjału złącza PCIe 5.0 x4.

Nowy kontroler firmy Phison ma zapewnić jeszcze wyższą wydajność oraz zgodność pamięcią 3D NAND kolejnej generacji. Jest to w praktyce rozwiązanie ośmiokanałowe, które wspiera nośniki SSD o pojemności nawet 32 TB. Oferowana szybkość interfejsu dla nowej pamięci 3D NAND to zaś 4200 MT/s. Phison PS5028-E28 trafi przede wszystkim do topowych nośników SSD (także do rozwiązań dedykowanych stacjom roboczym), ponieważ możliwe będzie dzięki niemu uzyskanie szybkości transferu danych zbliżonego do maksymalnego potencjału złącza PCIe 5.0 x4. Mowa tutaj o sekwencyjnym odczycie i zapisie na poziomie 14,5 GB/s oraz losowym odczycie i zapisie rzędu 3 mln IOPS.

Chip kontrolera jest wytwarzany w procesie technologicznym TSMC N6 (6 nm). Rozwiązanie poprzedniej generacji, czyli Phison PS5026-E26, bazuje na procesie TSMC 12FFC (12 nm), zatem mamy tutaj do czynienia z gigantycznym przeskokiem technologicznym. Średni pobór mocy nośnika SSD bazującego na nowym kontrolerze wyniesie około 8,5 W, czyli o 1,5 W więcej niż w przypadku większości dysków bazujących na kontrolerze Phison PS5026-E26. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zadebiutują SSD z nowym rozwiązaniem. Można jednak spekulować, że stanie się tak w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Jako jedne z pierwszych wykorzystają go zapewne nośniki firmy Kioxia, które zostały pokazane wstępnie podczas targów CES 2025.

