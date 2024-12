Kioxia Exceria Plus G4 - zapowiedziano nową serię dysków SSD korzystających ze standardu PCIe 5.0

Dzięki złączu PCIe 5.0 konsumenckie dyski SSD nigdy nie były szybsze. Ceną za te parametry pracy jest jednak wysoka temperatura, co sprawia, że ich użytkowanie bez sporego radiatora nie jest najlepszym pomysłem. Na rynku pojawiają się jednak też nośniki, które chcą znaleźć balans między szybkością a efektywnością energetyczną. Wydaje się, że taką propozycją mogą być nośniki Kioxia Exceria Plus G4, które wkrótce trafią do oferty japońskiej firmy.

Kioxia Exceria Plus G4 to nowa seria bardzo efektywnych energetycznie dysków SSD M.2 NVMe. Rozwiązanie korzysta ze standardu PCIe 5.0, zatem można liczyć na szybkość odczytu danych sięgającą 10000 MB/s.

Wspomniane dyski Kioxii, choć korzystają ze standardu PCIe 5.0, to nie będą walczyły o pierwsze miejsca w rankingu szybkości. Nie oznacza to jednak, że ich parametry pracy będą słabe. Do sprzedaży trafią modele o dwóch pojemnościach: 1 TB i 2 TB. W przypadku pierwszego, producent deklaruje maksymalną szybkość sekwencyjnego odczytu na poziomie 10000 MB/s, zaś sekwencyjnego zapisu 7900 MB/s. Jeśli chodzi o model 2 TB, to wartości te wyniosą odpowiednio 10000 MB/s i 8200 MB/s. Należy spodziewać się też szybkości 1,3 mln IOPS dla losowego odczytu i 1,4 mln IOPS dla losowego zapisu. TBW wynosi z kolei odpowiednio 600 TB i 1200 TB.

W porównaniu do nośników poprzedniej generacji japońska firma mocno zoptymalizowała zużycie energii i ulepszyła odprowadzanie ciepła. Nośniki Kioxia Exceria Plus G4 będą cechowały się wyższą o 80% efektywnością energetyczną podczas odczytu sekwencyjnego z maksymalną szybkością. Specjalna etykieta znajdująca się na dyskach przyczynia się z kolei do obniżenia temperatur pracy, choć nadal nie powinno się ich użytkować bez odpowiedniego radiatora. Nośniki korzystają z pamięci BiCS Flash TLC i mają format M.2 2280. Producent nie ujawnił na razie, jaka będzie ich cena. Wiemy jednak, że będą objęte pięcioletnią gwarancją.

Źródło: Kioxia