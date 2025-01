PCIe 7.0 - zaprezentowano specyfikację wersji 0.3 nowej magistrali. Wzrost szybkości transferu danych będzie imponujący

Rynek dopiero przyjmuje na szerszą skalę standard PCIe 5.0, ale trwają już prace nad wersją 7.0. Poznaliśmy właśnie specyfikację wersji 0.3 wspomnianej magistrali, która zadebiutuje nie wcześniej niż w 2025 roku. Na jej szeroką implementację w sprzęcie dostępnym na rynku zaczekamy jednak z pewnością dłużej. Głównym celem inżynierów jest podwojenie przepustowości względem PCIe 6.0, co powinno bardzo korzystnie wpłynąć na wydajność urządzeń.

Magistrala PCIe 7.0 ma oferować szybkość na poziomie 128 GT/s. Jest to aż ośmiokrotny wzrost w porównaniu do najpopularniejszego w chwili obecnej standardu PCIe 4.0, który cechuje się zaledwie 16 GT/s.

Specyfikacja wersji 0.3 nowego standardu została zaprezentowana podczas wydarzenia organizowanego przez konsorcjum PCI-SIG i jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju magistrali. Celem inżynierów jest zaoferowanie transferu danych na poziomie 128 GT/s. Oznacza to dwukierunkową przepustowość na poziomie nawet 512 GB/s w przypadku sprzętu korzystającego z 16 dostępnych linii. Dla porównania PCIe 6.0 oferuje 64 GT/s, PCIe 5.0 32 GT/s, a bardzo popularna obecnie magistrala PCIe 4.0 zaledwie 16 GT/s. Wzrost będzie zatem naprawdę imponujący, ale nie oznacza to, że od razu po prezentacji ostatecznej specyfikacji na rynku pojawi się sprzęt w pełni wykorzystujący potencjał nowego złącza. Nowa wersja magistrali będzie oparta na sygnalizacji PAM4 i kodowaniu 1b/1b Flit, co jest standardem także w przypadku PCIe 6.0. Prace PCI-SIG będą teraz koncentrowały się na zapewnieniu jak największej kompatybilności PCIe 7.0 z poprzednimi wersjami magistrali, zwiększeniu efektywności energetycznej oraz minimalizacji opóźnień.

Zastosowanie nowego złącza oznacza szybszą komunikację pomiędzy procesorem, a kartami rozszerzeń (GPU, SSD, kartami sieciowymi itp.). Wiemy, że do prawidłowego funkcjonowania urządzeń na bazie PCIe 5.0 konieczne są lepszej jakości komponenty niż te wykorzystywane w przeszłości. Z racji znacznego wzrostu parametrów pracy magistrali, podobnie może być w przypadku przejścia na PCIe 7.0, a to zapewne oznacza zauważalny wzrost cen sprzętu, który będzie wykorzystywał nowy standard. Rozwiązanie jest na razie przygotowywane z myślą o centrach danych, usługach w chmurze, komputerach kwantowych, HPC, przemyśle kosmicznym czy zastosowaniach militarnych, ale docelowo trafi także do konsumenckich jednostek.

