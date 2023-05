Corsair MP700 - jeden z najszybszych dysków SSD w standardzie PCIe Gen.5 już dostępny w sprzedaży

Dyski SSD nowej generacji wykorzystujące złącze M.2 oraz interfejs PCIe Gen.5 zapowiadane były już w zeszłym roku, jednak dopiero 2023 rok przyniósł debiutujące konstrukcje. Obecna już 5. generacja stała się więc faktem dokonanym, a to, co ma nam do zaoferowania, jest doprawdy zdumiewające. Przedsiębiorstwo Corsair wprowadziło właśnie na rynek jeden z najszybszych obecnie dysków SSD oznaczony jako MP700. Zaskakuje nie tylko jego wydajność, ale i cena końcowa.

Corsair MP700 to godny uwagi dysk SSD wspierający najnowszą magistralę PCIe 5.0. Może się pochwalić osiąganiem topowych wyników, które niestety idą w parze z całkiem solidną ceną.

Przecieki odnoszące się do specyfikacji dysku SSD Corsair MP700 pojawiły się już sierpniu zeszłego roku. Otrzymaliśmy wtedy informację, że producent pracuje nad wprowadzeniem swojego flagowego dysku SSD, który pod względem osiąganych wyników znacznie wyprzedzi nośniki oparte o magistralę PCIe 4.0. Trochę przyszło nam poczekać na jego debiut, ale w końcu jest dostępny w sprzedaży. Do wyboru dostaliśmy dwa warianty (1 lub 2 TB pamięci), które znacznie różnią się od siebie pod względem parametrów. Natomiast w kwestii designu nośnik SSD jest niemal identyczny, co poprzedzający go mniej wydajni bracia z serii MP. Został on wyposażony w kości 3D TLC NAND. Najbardziej charakterystyczną cechą są jednak osiągane przez niego maksymalne prędkości odczytu oraz zapisu sekwencyjnego. W przypadku 1 TB modelu będą to odpowiednio wartości 9 500 MB/s i 8 500 MB/s.

Corsair MP700 1 TB Corsair MP700 2 TB Interfejs PCIe Gen 5.0 x4 PCIe Gen 5.0 x4 Protokół NVMe 2.0 NVMe 2.0 Napięcie 3.3V, +/- 5% 3.3V, +/- 5% Parametr TBW 700 1400

Przepustowość Odczyt do 9 500 MB/s

Zapis do 8 500 MB/s Odczyt do 10 000 MB/s

Zapis do 10 000 MB/s

IOPS (QD32) Odczyt do 1 600 000

Zapis do 1 300 000 Odczyt do 1 500 000

Zapis do 1 700 000

Standard M.2 2280 M.2 2280 Technologia NAND 3D TLC NAND 3D TLC NAND Pobór mocy Średnio 10 W Średnio 10,5 W MTBP 1 600 000 godzin 1 600 000 godzin Cena 899 zł 1479 zł

Jeśli zaś chodzi o wersję z większą pojemnością to maksymalny zapis i odczyt sekwencyjny plasuje się tu na poziomie 10 000 MB/s. Wydajność dysku SSD wyrażona przy pomocy parametru IOPS (QD32) w 1 TB wersji wynosi do 1,6 mln dla odczytu oraz do 1,3 mln w przypadku zapisu i adekwatnie maksymalnie 1,5 mln oraz 1,7 mln dla 2 TB modelu. Żywotność została określona przez producenta na 1 600 000 godzin oraz 700 (1 TB) lub 1400 (2 TB) TBW (szacunkowa wartość określająca bezawaryjną pracę dysku, poprzez wskazanie, jaką ilość danych można zapisać na dysku). Cała specyfikacja wygląda naprawdę nieźle, aż do momentu, w którym spojrzymy na cenę. Za wariant z mniejszą ilości pamięci zapłacimy bowiem 899 zł, natomiast 2 TB model to już wydatek 1479 zł. Jeśli zechcemy zakupić nośnik SSD, możemy to zrobić za pomocą oficjalnej strony producenta.

