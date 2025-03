Deliver Us Home - nadchodzi nowa część udanej serii SF. Pojawiły się pierwsze informacje o powstającym projekcie

Zespół KeokeN Interactive pojawił się na rynku kilka lat temu i znakomicie wstrzelił ze swoimi pomysłami. Deliver Us The Moon rozpoczęło serię przygodówek podlanych gęstym sosem science fiction. W zeszłym roku światło dzienne ujrzała kontynuacja w postaci Deliver Us Mars, która może nie uzyskała już tak wielu dobrych ocen, ale również można tutaj mówić o pewnym sukcesie. Deweloperzy nie mają zamiaru się jednak zatrzymywać.

Deliver Us Home będzie trzecią odsłoną serii. Tym razem zadaniem gracza będzie zapewnienie ludzkości nowego miejsca do życia.

Jeszcze jesienią zeszłego roku ze sklepu Epica można było zgarnąć za darmo Deliver Us Mars, a już teraz twórcy zapowiedzieli kolejny rozdział ich historii. Pierwsza część przedstawiała nam postapokaliptyczną przyszłość, gdzie ziemskie zasoby naturalne zaczęły się wyczerpywać, a głównym bohaterem był astronauta wysłany ze specjalną misją na satelitę. Następnie wyruszyliśmy na Marsa, by odzyskać ważne dokumenty i odkryć knowania pewnej szemranej organizacji. Teraz skala przedsięwzięcia jest jeszcze większa, ale motyw ma być zbliżony. To nadal wciągająca, łącząca w sobie wiele konceptów z różnych gatunków narracja, przedstawiająca przy okazji problemy związane z wieloma aktualnymi problemami naszej planety.

Na razie otrzymaliśmy wstępne informacje o Deliver Us Home, ale już teraz prezentują się one całkiem obiecująco. Jak z samej nazwy już trochę wynika, będziemy musieli przygotować nowe gniazdko dla ludzkości, która pilnie potrzebuje substytutu dla wyjałowionej Ziemi. W trakcie rozgrywki przyjdzie nam eksplorować różnej maści niebezpieczne tereny, zbierać przydatne surowce i przedmioty, a także przy ich pomocy - oraz wsparciu towarzyszącego robota - przystosowywać do nierzadko ekstremalnych okoliczności. Do określonych obszarów dotrzemy jedynie posiadając konkretny sprzęt - w tym miejscu kłania się pierwiastek metroidvanii. A dla osób lubiących gromadzić różne dane i poznawać historię danej lokacji czeka od groma hologramów, listów czy wiadomości do odkrycia. Na razie nie podano nawet orientacyjnej daty premiery, pozostaje zatem zaczekać na kolejne informacje. Fani serii mogą już zacierać ręce, bo wygląda to na rozwinięcie koncepcji z poprzednich części.

Źródło: Steam