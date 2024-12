Deliver Us Mars - tegoroczny hit, będący sequelem udanego Deliver Us the Moon do zdobycia za darmo w Epic Games Store

Gdy wystartował sklep Epic Games, ruszył on od razu z szalonym rozdawnictwem gier. Początkowo były to dwie gry na dwa tygodnie, później po jednej co tydzień, zaś okołoświątecznie otrzymywaliśmy nawet jedną produkcję dziennie. Dziś mało kto pamięta już chyba o początkowej niechęci do platformy, wyczekujemy raczej na kolejne czwartki, by przekonać się, co tym razem dostaniemy za darmo. Tak się składa, że w tym tygodniu, chyba z okazji Black Friday, możemy odebrać naprawdę niezłą produkcję, jaką jest Deliver Us Mars.

Deliver Us Mars, to kosztująca normalnie ponad 100 złotych przygodowa gra science fiction, będąca kontynuacją Deliver Us The Moon z 2019 roku. Deliver Us Mars pojawiło się na PC oraz konsolach Sony i Microsoftu na początku tego roku i zebrało naprawdę dobre oceny (Metacritic = 70/100 od recenzentów i 7/10 od graczy). Akcja tytułu toczy się pod koniec XXI w., dekadę po wydarzeniach z pierwszej części. Fabuła opowiada o wyprawie na Marsa, zorganizowanej w celu odzyskania statków kolonizacyjnych skradzionych przez tajemniczą grupę Outward. Od powodzenia tej misji może zależeć przyszłość całej ludzkości, gdyż cywilizacja prawie całkowicie wyczerpała zasoby naturalne Ziemi, co wymusza gorączkowe próby podboju kosmosu.

Deliver Us Mars stanowi rozwiniecie pomysłów z pierwszej części. Gracz może wybrać miedzy perspektywą FPP i TPP, a rozgrywka koncentruje się na eksploracji i rozwiązywaniu zagadek. Podczas zabawy gracz przemierza Czerwoną Planetę, odkrywa nowe miejsca, gromadzi przedmioty oraz radzi sobie z pomysłowymi zagadkami. Rozgrywkę urozmaicają okazjonalne wyzwania zręcznościowe oraz elementy survivalowe, obracające się wokół prób przetrwania w obcym środowisku. Aby odebrać grę zupełnie za darmo, należy uruchomić aplikację Epic Games Store na PC i przejść do sekcji Bezpłatne Gry. Czas na odebranie przygodówki mamy do przyszłego czwartku (30. listopada 2023 r.), do godziny 17:00.

