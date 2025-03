Rainbow Six Siege wkrótce z opcjonalnym abonamentem. Fani taktycznego shootera nie są zadowoleni z tego powodu

Duzi wydawcy coraz częściej sięgają po gry usługi, które są w stanie zapewnić nie tylko bezpośrednie przychody ze sprzedaży danego tytułu, ale także bardziej długofalowe wpływy z mikropłatności i rozmaitych mniejszych dodatków. Takie produkcje zawsze bazują w jakimś stopniu na infrastrukturze sieciowej. Jednym z przykładów jest bardzo popularna strzelanka Rainbow Six Siege. Ubisoft zapowiedział właśnie wprowadzenie opcjonalnego abonamentu do gry.

Gracze Rainbow Six Siege już w czerwcu bieżącego roku otrzymają możliwość wykupienia miesięcznej subskrypcji, która zapewni rozmaite korzyści. Twórcy gry zostali z tego powodu "wybuczeni" w trakcie jednego z wydarzeń.

Gry usługi potrafią wygenerować gigantyczne przychody, ale wymagają odpowiedniej bazy graczy. Twórcy Rainbow Six Siege nie mogą na to narzekać, ponieważ jest to jedna z najpopularniejszych strzelanek sieciowych ostatnich lat. Firma Ubisoft chce skorzystać z okazji, by zmaksymalizować zyski. Subskrypcja R6 Membership trafi do gry już 11 czerwca bieżącego roku i będzie kosztowała 10 dolarów na miesiąc lub 80 dolarów w sumie, jeśli ktoś zdecyduje się opłacić cały rok. W ramach korzyści za wykupienie abonamentu, gracze mają stale otrzymywać treści premium, wśród których znajdzie się "najlepszy ekskluzywny sprzęt". W każdym miesiącu można liczyć między innymi na ograniczony czasowo przedmiot legendarny, pakiet epickiego operatora, pełny dostęp do przepustki bitewnej premium i specjalny pakiet Bravo o wartości 4500 kredytów. Osoby, które wykupią abonament w okolicach jego premiery otrzymają dodatkowe przedmioty i 600 kredytów. Sprawa wywołała niemałe kontrowersje wśród graczy.

Abonament po raz pierwszy został ujawniony w trakcie wydarzenia e-sportowego Blast R6 Major Manchester 2024. Podczas prezentacji część graczy zdecydowało się "wybuczeć" twórców. Inni skandowali ponoć z kolei słowa "rabujące dranie" ("robbing bastards"). Duże niezadowolenie pojawiło się też w serwisie Reddit. Trudno się temu dziwić, ponieważ wprowadzenie abonamentu jest w praktyce próbą maksymalizacji zysków z Rainbow Six Siege przez Ubisoft. Można przypuszczać, że dobro graczy jest w tym przypadku na dalszym planie. Choć nie jest to decyzja pozytywna, to dobrze wpisuje się w panujące obecnie w mainstreamowej części branży trendy. Ich odwrócenie się jest zaś w najbliższej przyszłości mało prawdopodobne.

