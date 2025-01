Deathloop - najświeższa gra studia Arkane do odebrania za darmo przez abonentów popularnej platformy

Wojna platform trwa na wszystkich frontach. Swoje trzy grosze w gamingowej strefie dokłada też Amazon. A konkurencja z jego strony jest trudna do zignorowania. Abonament kosztuje wszak tylko 49 złotych na rok, oferując całkiem bogatą galerię filmów i seriali, przy okazji jeszcze dostarczając regularnie różnej maści gry - często w ramach kluczy na inne platformy. Tak się składa, że aktualnie w ramach oferty Prime Gaming do odebrania jest jedna z gier studia Arkane.

Do 10 stycznia abonenci Amazon Prime mogą zupełnie za darmo odebrać bardzo udaną strzelankę studia Arkane. Mowa o nietuzinkowym Deathloop.

Debiutująca jesienią 2021 roku gra pt. Deathloop studia Arkane Lyon została właśnie udostępniona za darmo na PC (klik) dla abonentów Amazon Prime. Na pobranie gry macie czas do 10 stycznia. Ponadto musicie połączyć aktywne konto Epic Games Store, ale Amazon ułatwia ten proces, pozwalając to zrobić bezpośrednio na stronie pobierania. Przypomnijmy, że Deathloop to pierwszoosobowa strzelanka stworzona przez studio stojące za marką Dishonored. W Deathloop dwójka rywalizujących ze sobą skrytobójców jest uwięziona w pętli czasu na wyspie Blackreef i skazana na powtarzanie tego samego dnia.

Gracz wciela się w Colta, który musi przerwać cykl poprzez wyeliminowanie ośmiu celów przed resetem dnia. Gra została skonstruowana w taki sposób, aby uczyć się nowych rzeczy z każdego cyklu. Tylko w ten sposób będzie można przerwać pętlę. Początkowo (po premierze) gra nie spotkała się ze zbyt pozytywnym przyjęciem graczy, ze względu na lekko rogualike'ową specyfikę. Ostatecznie jednak została doceniona przez wgląd na wiele aspektów, w tym właśnie za nowatorskie rozwiązania, zaś jej uśredniona ocena w serwisie Metacritic wynosi 88/100 pkt.

Źródło: Amazon