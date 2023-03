Cooler Master Synk X — innowacyjne wieloplatformowe krzesło haptyczne, które ma zapewnić nowy poziom immersji

Zapowiedziany pod koniec zeszłego roku innowacyjny wieloplatformowy fotel haptyczny Cooler Master Synk X w końcu oficjalnie trafił do sprzedaży. Fotel najbardziej wyróżnia się właśnie tym, że przekształca fale dźwiękowe w wibracje i dzięki temu możemy poczuć większą immersję, niezależnie od tego co aktualnie oglądamy. Producent bardzo skupił się na jego ergonomii oraz kompatybilności z różnymi platformami - od mobilnych sprzętów po TV i komputery.

Cooler Master Synk X jest już dostępny do kupienia. Ten gamingowy fotel ma zapewnić użytkownikom lepsze odczuwanie wrażeń z oglądanej rozrywki.

Najważniejsza cecha fotel, czyli jego haptyczne efekty jest osiągalna na praktycznie każdym urządzeniu wyposażonym w Bluetooth. Oglądając jakiś film, bądź grając w jakąkolwiek grę, będziemy dodatkowo odczuwać wibracje na swoim ciele, które będą się odnosić do tego, co się dzieje na ekranie. Producent zapewnia, że opóźnienie w całym procesie jest bardzo minimalne. Cała konstrukcja fotela również jest bardzo przemyślana. Każdy będzie w stanie dostosować go pod siebie. Znajdziemy tu regulowane oparcie, które można maksymalnie pochylić o 135°, podłokietniki regulowane w 4 płaszczyznach, a także wysuwany podnóżek. Można zauważyć, że samo siedzisko jest większe od standardowych rozwiązań, co może się tylko przekładać na lepszy komfort użytkowania.

Cooler Master Synk X Materiał obicia Tkanina Materiał wypełnienia Pianka Materiał podstawy Sklejka, stal Regulowana wysokość siedziska 460 - 550 mm Maksymalne obciążenie 136 kg Maksymalny kąt odchylenia oparcia 135° Wymiary Wysokość regulowana: 1230 - 1330 mm

Szerokość i głębokość: 730 x 690 mm Waga 29,4 kg Akumulator 5200 mAh Cena 5799 zł

Fotel wyposażono również w panel sterujący, którym będziemy mogli wszystkim zarządzać. Możemy sterować siłą natężenia wibracji, podłączyć słuchawki za pomocą złącza Jack 3,5 mm czy też sterować dedykowanym podświetleniem ARGB (Halo Illumination). Nawiązując jeszcze na chwilę do konstrukcji: została ona wykonana ze stali oraz ramy z drewna, a maksymalne obciążenie wynosi tu 136 kg. Wbudowany akumulator to ogniwo o pojemności 5200 mAh, które ma zapewnić do 8 godzin słuchania muzyki. W Polskich sklepach internetowych cena Cooler Master Synk X wynosi 5799 zł. Nie jest to niska kwota, jednak trzeba przyznać, że innowacyjne rozwiązania zawsze miały swoją cenę.

Źródło: Cooler Master