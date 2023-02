Playseat Trophy Logitech G Edition - profesjonalny fotel do gier wyścigowych dostępny w globalnej sprzedaży

Logitech G we współpracy z Playseat zaprojektował nowy fotel gamingowy przeznaczony dla symulatorów gier wyścigowych. Jako że obie firmy z grami mają bardzo dużo wspólnego, możemy liczyć na solidne wykonanie i równie solidną cenę. Jednak w tym przypadku spowodowane jest to samym przeznaczeniem fotela. Skierowany jest on bowiem głównie dla entuzjastów i profesjonalistów. Uświadczymy tu wytrzymałej konstrukcji oraz ergonomicznego wykonania.

Logitech w kolaboracji z Playseat zaprezentowali właśnie fotel do gier wyścigowych Playseat Trophy Logitech G Edition. Możemy spodziewać się naprawdę ciekawego i dobrze wykonanego produktu.

Firma Logitech G specjalizuje się w peryferiach dla graczy już od dawna. Natomiast Playseat jest holenderskim producentem najwyższej jakości foteli gamingowych. Z połączenia tych dwóch firm musiało wyjść coś interesującego. I oto jest - Playseat Trophy Logitech G Edition. Trzeba przyznać, że całościowo fotel prezentuje się bardzo okazale. Ramy wykonane są ze stali wysokowęglowej, sam materiał zaś posiada zastosowaną technologię ActiFit, dzięki której kształt dopasowuje się do naszego ciała. Niektóre elementy wykonano z anodyzowanego aluminium oraz skóry PU (jest to dwoina pokryta poliuretanem). Konstrukcja jest w pełni regulowana. Możemy więc wygodnie ustawić kierownicę bądź pedały pod siebie. Co ciekawe oparcie posiada oddzielny mechanizm opuszczania oraz regulację dla podparcia odcinka lędźwiowego.

Jesteśmy w stanie również dostosować twardość części "siedzącej", co na pewno jest sporym udogodnieniem. Otwarta konstrukcja poprawia ergonomię i komfort korzystania z fotela. Całościowo waży 17 kg więc jak na swoją kategorię naprawdę bardzo nie wiele. Wykorzystanie stali wysokowęglowej z pewnością przełoży się na wytrzymałość. Dedykowane akcesoria to kierownica i pedały Logitech G Pro, które są sprzedawane oddzielnie. Obecnie cena ustalona jest na 599 dolarów, a więc prawie 2700 złotych. Nam zapewne przyjdzie zapłacić dużo więcej z uwagi na to, że cena nie zawiera podatku VAT. Dla ludzi na poważnie zajmujących się symulatorami wyścigów może być to ciekawa propozycja. Jeżeli oczekujemy "topowej" jakości wykonania, to z pewnością będzie to dobry wybór, za który przyjdzie jednak trochę zapłacić.

