GT Sophy w Gran Turismo 7 - teraz będziesz mógł się zmierzyć z mistrzowską AI. Aktualizacja gry przynosi istotne zmiany

Posiadacze konsol Sony PlayStation 5 już jutro (21.02.2023 r.) będą mogli pobrać aktualizację dla Gran Turismo 7, która wprowadzi sporo zmian do gry. Jedną z najciekawszych jest wprowadzenie SI o nazwie GT Sophy. Będziemy mogli zmierzyć się z algorytmami Sztucznej Inteligencji, która pokonywała już najlepszych graczy na świecie. Dodatkowo dla miłośników wirtualnej rzeczywistości też coś się znajdzie. Jakie jeszcze nowości przynosi aktualizacja?

Dzięki kolaboracji Sony AI, Polyphony Digital (PDI) oraz Sony Interactive Entertainment już za moment będziemy mogli zmierzyć się z GT Sophy. Model SI miał już swój debiut jakiś czas temu, jednak nie był na tyle dopracowany, aby udostępnić go szerszemu gronu odbiorców. Chwilę później dzięki ciągłym wysiłkom wszystkich firm w ulepszaniu projektu, SI była w stanie pokonywać najlepszych zawodników na świecie. Nie tylko potrafiła szybko sunąć po drodze, nauczyła się też strategii i różnych technik jazdy. Aktualizacja przyniesie ze sobą wydarzenie "Race Together", dzięki któremu będziemy mogli zmierzyć się z nią na różnych poziomach trudności oraz w wyścigu 1v1. Niestety tryb będzie ograniczony czasowo. Sony poinformowało jednak, że po zebraniu opinii od graczy nadal będzie ulepszać cały projekt i nie jest to ostatni raz, kiedy go widzimy. Jakie jeszcze zmiany ujrzymy w aktualizacji 1.29?

Posiadacze gogli wirtualnej rzeczywistości PS VR2 ucieszy fakt, że update przyniesie tryb VR (tylko dla PS5). Dostępne będzie renderowanie świata z uwzględnieniem śledzenia naszego wzroku, przestrzenny dźwięk 3D czy też mapowanie tonalne HDR. W końcu fani wyścigów będą mogli w pełni poczuć emocje płynące z gry. Wprowadzonych zostanie również pięć nowych aut: Citroën DS 21 Pallas '70, Honda RA272 ʼ65, Italdesign EXENEO Vision (wersja Street i Off-Road) oraz Porsche 911 Carrera RS (901) '73. Dostępny będzie nowy tor wyścigowy The Grand Valley Highway 1. Udostępniony zostanie również profesjonalny tryb do robienia zdjęć podczas driftu.

Źródło: Sony, Polyphony Digital