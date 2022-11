Gran Turismo 7 coraz bliżej PC? Twórca serii przyznaje, że Polyphony Digital rozważa wydanie portu gry na komputery osobiste

Gran Turismo to seria gier wyścigowych, która już zawsze będzie kojarzyć się z konsolami Sony. Mimo to jednak studio Polyphony Digital wcale nie musi ograniczać się wyłącznie do jednej platformy. Jak wiemy, plotki o powstaniu pecetowego portu Gran Turismo 7 pojawiają się już od dawna. Co ciekawe, potwierdza się, że nie są one całkowicie bezpodstawne. Sam twórca wyścigowej serii przyznaje, że jest to brane pod uwagę.

Plotki na temat pojawienia się Gran Turismo 7 na PC pojawiają się już od dawna. Sam fakt, że Kazunori Yamauchi ich nie zdementował znaczy więc bardzo wiele.

Kazunori Yamauchi, twórca serii Gran Turismo obecny był podczas światowych finałów Gran Turismo w Monako. Zapytany o szanse na wydanie GT7 na komputery osobiste odpowiedział: "Tak, tak myślę (że to możliwe - przyp. red.). Gran Turismo to bardzo dopracowany tytuł. Nie ma wielu platform, które mogłyby natywnie uruchomić grę w 4K/60fps, więc jednym ze sposobów, aby to umożliwić, jest zawężenie platformy. Nie jest to łatwy temat, ale oczywiście przyglądamy się temu i rozważamy".

Szanse na wydanie ostatniej odsłony Gran Turismo na PC są tym większe, że już od jakiegoś czasu sporo hitów z PlayStation sukcesywnie trafia na blaszaki. Dobrymi przykładami są tu np. God of War z 2018 roku, Spider-Man, Horizon Zero Dawn czy Sackboy: Wielka Przygoda. Co więcej, już wcześniej pojawiały się doniesienia, jakoby w drodze na PC znajdowały się np. Returnal czy właśnie Gran Turismo 7. Sam fakt, że Kazunori Yamauchi nie zdementował tych doniesień znaczy więc bardzo wiele. Może jednak minąć jeszcze sporo czasu, nim gra rzeczywiście doczeka się swojego pecetowego portu. Jej debiut odbył się 4 marca tego roku i od momentu premiery jest ciągle udoskonalana (np. ostatni patch dodał możliwość sprzedaży samochodów).

