Corsair TC100 Relaxed - fotel dla graczy wymagających szerszego siedziska, klasycznego designu i materiałowej tapicerki

Corsair zaprezentował właśnie nowy model fotela dla graczy - TC100 Relaxed. Jak podkreśla sam producent, wyróżnia się on nieco szerszym siedziskiem (37,5 cm) i ergonomicznymi punktami podparcia umożliwiającymi wielogodzinne komfortowe siedzenie. TC100 Relaxed jest ponadto dostępny z tapicerką materiałową lub z taką z miękkiej, sztucznej skóry (PU), w stylu nawiązującym do wyścigów samochodowych. Obie wersje wyceniono na 220 euro.

Corsair TC100 Relaxed to klasycznie wyglądający fotel dla graczy z dwoma poduszkami (pod lędźwie i głowę) i podłokietnikami regulowanymi w pionie i poziomie. Model ów powoli trafia do pierwszych sklepów.

Corsair TC100 Relaxed ma regulowaną, wykonaną z gęstej pianki poduszkę pod lędźwie i zdejmowaną poduszkę pod kark z pianki zapamiętującej kształt. Fotel można regulować, począwszy od stalowego podnośnika pneumatycznego klasy 4. umożliwiającego ustawianie wysokości w zakresie 100 mm. Aby się komfortowo rozsiąść, można też odchylić oparcie w zakresie 90 – 160°. Również podłokietniki fotela TC100 Relaxed można regulować: w górę lub dół oraz w prawo lub lewo, wszystko po to, aby uzyskać idealne położenie podparcia ramion.

Jeśli chodzi o kolejne elementy specyfikacji, to fotel przewidziany jest dla osób o wysokości do 188 cm i wadze do 120 kg. Oparcie ma wysokość 81 cm, a siedzisko głębokość 38 cm. Siedzisko może ponadto pracować na wysokości od 45 do 55 cm, więc krzesło powinno "dogadać" się z użytkownikami mierzącymi od 170 cm. Rama siedziska bazuje oczywiście na stali, zaś wieńczy ją pięcioramienna podstawa z kółkami o średnicy 65 mm. Warto też dodać, że w sprzedaży pojawiła się zarówno czarna, jak i szaro-czarna wersja kolorystyczna.

