Chip Samsung S3FV9RR zadba o bezpieczeństwo użytkowników

O Samsungu można powiedzieć wiele złego, jednak nie można zarzucić mu braku dbałości o bezpieczeństwo użytkowników. System Knox chroni osoby korzystające z rozwiązań Koreańczyków od dawna, jednak za bezpieczeństwem prywatnych danych znajdujących się na smartfonach stoją również inne rozwiązania. Na przykład chip S3K250AF ogłoszony w lutym, który uzyskał normę CC EAL 5+. Teraz Samsung prezentuje kolejną generację układu o oznaczeniu S3FV9RR. Tym razem elektronice z dodatkową warstwą programową udało się zdobyć certyfikację CC EAL 6+ (Common Criteria Evaluation Assurance Level), czyli najwyższą odnoszącą się do rozwiązań montowanych w urządzeniach mobilnych.

Bezpieczeństwo urządzeń takich jak smartfony, smartwatche, tablety czy rozwiązania z zakresu internetu rzeczy (IoT) to temat rzeka. Producenci dwoją się i troją, starając się zapewnić swoim klientom możliwie najlepiej obwarowane narzędzia pozwalające na niemal pełne bezpieczeństwo. Całkiem nieźle w tej materii radzi sobie Samsung, który poinformował właśnie o nowym w swojej ofercie chipie S3FV9RR. Układ ten współpracuje z dedykowanym rozwiązaniem i zapewnia bezpieczeństwo w aplikacjach dla urządzeń mobilnych. Mam tu na myśli programy, które mogą stanowić cel ataków cyberprzestępców, czyli wszelkiej maści aplikacje bankowe, zakupowe oraz portfele kryptowalut.

Skąd pewność co do tego, że chip S3FV9RR poradzi sobie z zadaniami przed nim stawianymi? Za potwierdzenie możemy wziąć fakt uzyskania przez rozwiązanie certyfikatu CC EAL 6+. Producent zaznacza, że jest to najwyższe z możliwych do uzyskania mobilne potwierdzenie bezpieczeństwa. S3FV9RR jest w pełni samodzielnym komponentem i nie potrzebuje do działania mocy dostarczanej przez główny procesor urządzenia. To sprawia, że może ono sprawdzić się w szerszej gamie urządzeń elektronicznych. Południowokoreański producent zakomunikował, że opisywane rozwiązanie będzie w pełni dostępne już w trzecim kwartale tego roku.

Źródło: Samsung