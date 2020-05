Test Samsung Galaxy A71: Jak wiele brakuje mu do flagowca?

Smartfonowy rynek średniaków wygląda dziś inaczej niż kilka lat wstecz. Rozsądnie wycenione inteligentne telefony prezentują poziom wygody użytkowania oraz funkcjonalności, który jeszcze do niedawna zarezerwowany był dla urządzeń sztandarowych. Dobrym przykładem będzie tutaj Samsung Galaxy A71. Za sprzęt trzeba zapłacić dziś około 2000 złotych, choć co jakiś czas można natknąć się na promocję, w której cena wynosi kilkaset złotych mniej. Mamy więc do czynienia z typową średnią półką, jednakże za sprawą pewnych cech, sprzęt ten mógłbym nazwać (prawie)flagowcem. Mam tutaj na myśli głównie wrażenia z użytkowania, wydajność, kwestie fotograficzne oraz wygląd. Nie w każdym aspekcie A71 radzi sobie jednak wzorowo. Przejdźmy więc wspólnie przez najważniejsze cechy urządzenia.

W moje ręce trafił właśnie Samsung Galaxy A71, który swoją premierę miał już kilka miesięcy temu. W myśl powiedzenia „lepiej późno niż wcale” postanowiłem go dokładnie przetestować. Okazuje się, że atrakcyjny jest nie tylko wygląd modelu, ale również jego możliwości programowe oraz to, jak radzi sobie z dużymi grami.

Zdaję sobie sprawę z tego, że spora grupa użytkowników smartfonów niezwłocznie po zakupie chowa swoje urządzenia w etui. To oznacza, że nie będzie im dane cieszyć się stylistyką, którą zaprojektował dla konkretnego modelu producent. W przypadku niektórych urządzeń jest to szczególnie odczuwalne i mam tu na myśli tytułowego Samsunga Galaxy A71. W mojej opinii sprzęt ten należy bowiem do grona najefektowniejszych średniopółkowych smartfonów ostatnich 12 miesięcy. A71 zawdzięcza to cienkim ramkom okalającym wyświetlacz, smukłej obudowie oraz przepięknym pleckom. Nie uważam, żebym specjalnie przesadzał z zachwytem nad tylną częścią urządzenia. Interesujący efekt tęczy zmienia się względem kąta padania nań światła i zwyczajnie cieszy oko. Niemniej, Samsung Galaxy A71 ma do zaoferowania znacznie więcej aniżeli tylko atrakcyjny wygląd.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A71:

Samsung Galaxy A71 Wyświetlacz 6,7-cali, Super AMOLED, 2400 x 1080p, 20:9 Procesor Qualcomm Snapdragon 730

2x Kryo 470 Gold 2.2 GHz

6x Kryo 470 Silver 1.8 GHz Pamięć na dane 128 GB (UFS 2.1) Pamięć RAM 6 GB Bateria 4500 mAh, 25W Aparat główny 64 Mpix f/1.8 PDAF

12 Mpix f/2.2 ultraszeroki kąt

5 Mpix f/2.4 makro

5 Mpix f/2.2 czujnik głębi Aparat przedni 32 Mpix f/2.2 Wymiary 163.6 x 76 x 7.7 mm Waga 179 g Kolory Prism, Crush Black, Silver, Blue, Pink Inne Android 10, USB-C, Jack 3,5 mm, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE Cena 1999 złotych

Samsung Galaxy A71 - Wygląd i pierwsze wrażenia

Obudowa smartfona Samsung Galaxy A71 może sprawiać wrażenie wykonanej z metalu i szkła, jednak ze wspomnianymi materiałami ma niewiele wspólnego. Ramka to typowe tworzywo sztuczne, podobnie jak cały tylny panel. W przypadku tego drugiego Samsung zdecydował się zastosować rozwiązanie nazwane Glastik, czyli plastik, który imituje tafle szkła i robi to naprawdę dobrze. Interesująco wypada też tęczowe odbicie światła padającego na powierzchnię „plecków” urządzenia. Spodoba się to przeciwnikom nieprzyzwoicie popularnego i często stosowanego rozwiązania gradientowego. Niestety, obudowa palcuje się na potęgę i już po chwili obcowania ze smartfonem zauważymy na nim odciski palców oraz nieestetyczne smugi. Cieszy natomiast to, że wystarczy użyć rękawa lub materiału spodni i wygląd wraca do normy.

Lwią cześć frontu smartfona wypełnia ekran, ale do niego przejdziemy nieco później. Skupmy się na rantach sprzętu, na których sporo się dzieje. Na samym spodzie poza portem USB-C znajdziemy bowiem dwa istotne dla fanów muzyki elementy. Chodzi o głośnik oraz gniazdo audio Jack 3,5 mm. Drugi z modułów docenimy z uwagi na to, że producent nie zdecydował się na zastosowanie głośnika stereofonicznego. Ten obecny w A71 to mono. Na szczęście „gra” w miarę czysto, choć zdarzają mu się przekłamania przy zbyt wysoko ustawionej głośności. Po prawej krawędzi obudowy znajdziemy, licząc od góry, klasyczny dwuklik do regulacji głośności oraz przycisk power odpowiadający za blokowanie i odblokowywanie urządzenia. Po przeciwnej stronie umieszczono slot na kartę SIM. Nie jest to natomiast złącze hybrydowe, a pełnoprawny dualSIM z możliwością niezależnej instalacji karty pamięci microSD. Wspomnę jeszcze tylko o obecności modułu NFC do płatności zbliżeniowych, gdyż może być to dla wielu osób istotne.

Samsung Galaxy A71 - Ekran

Samsung Galaxy A71 wygląda świetnie z uwagi na naprawdę wąskie ramki, które ucieszą oko estety. Ekran chroniony warstwą chemicznie hartowanego szkła Corning Gorilla Glass 3 generacji (szkoda, że nie wyższej) to istny cud. Zastosowany tutaj Super AMOLED zachwyca pełnymi czerniami, świetnym kontrastem oraz wysoką jasnością. Polecam ustawić Tryb żywych barw, dzięki czemu obraz prezentowany na ekranie będzie wyglądał jeszcze atrakcyjniej. Projektantów wypada pochwalić również za umiejscowienie wcięcia w kształcie dziury, w którym ukryto aparat do selfie. Moduł został bowiem wybudowany w sam środek górnej części panelu, a to oznacza wygodę przy wykonywaniu zdjęć typu selfie. Niby drobnostka, ale mnie cieszyła.

Ekran palcuje się charakterystycznie dla swojej kategorii cenowej, jednak nie jest to uciążliwe. Sam ślizg palca i responsywność dotyku stoją tutaj na wysokim poziomie i nie mogę się w tym względzie do niczego przyczepić. Przeczepię się natomiast do czytnika linii papilarnych, który jest zintegrowany z ekranem. Otóż rozwiązanie to działa średnio i często nie rozpoznaje mojego odcisku. Mało tego, narzędzie jest powolne i wymaga dłuższego przytrzymania palca we wskazanym miejscu. To chyba najbardziej odczuwana dla mnie wada Samsunga Galaxy A71. Pochwalić muszę za to funkcję Always-on-Display, która skutecznie zastępuje diodę powiadomień i którą możemy ustawić pod swoje wymagania. Mamy do wyboru różne style zegarka z kalendarzem, przeróżne barwy, informacje o muzyce oraz automatyczna jasność.

Samsung Galaxy A71 - Interfejs OneUI 2.0

W Samsungu Galaxy A71 znajdziemy Androida 10, w którym producent zastosował najnowszą wersję nakładki OneUI 2.0, z charakterystycznymi dla niej możliwościami. Aktualnie jest to jedna z moich ulubionych modyfikacji interfejsu Zielonego Robota. Oprogramowanie wygląda bowiem świeżo, estetycznie, a przy tym naprawdę efektownie. Mnogość ustawień docenią fani customizacji wizualnej strony systemu. Próżno szukać tutaj śmieciowych aplikacji, które jeszcze niedawno Samsung wpychał do swoich smartfonów na siłę. Teraz mamy do czynienia z subtelną sugestią dotyczącą instalacji programów firm trzecich, które ma miejsce przy pierwszej konfiguracji urządzenia po uruchomieniu. Bardzo ucieszyła mnie obecność radia FM, które jest dziś stosowane rzadko. Mało tego, producent przewidział możliwość nagrywania audycji i muzyki z dowolnej odbieranej przez smartfon stacji.

Docenić trzeba panel z przełącznikami, w którym znajdziemy gros opcji do wyboru. W zasadzie to od naszej wyobraźni zależy, jak funkcjonalne okaże się narzędzie. Choć Samsung Galaxy A71 nie został wyposażony w mocno ścięty ekran, znajdziemy w nim tak zwany interfejs krawędziowy, czyli wysuwany z krawędzi dodatkowy panel funkcyjny. Zawiera on wybrane przez nas aplikacje, narzędzia, miniatury kontaktów, skróty, pogodę oraz przypomnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pobrać dodatkowe rozszerzenia. W Samsungu Galaxy A71 z OneUI 2.0 znajdziemy również Bixby, jednak jej użyteczność w Polsce jest niewielka. W zasadzie uwagę warto zwrócić jedynie na Rutyny, które pozwalają zautomatyzować pewne procesy. Np. uruchomienie oszczędzania energii w nocy, skonfigurowanie zachowania ustawień w warunkach domowych, rutyny dostępne na rozpoczęcie każdego nowego dnia.

Samsung Galaxy A71 - Wydajność

W Samsungu Galaxy A71 umieszczono układ Qulacomm Snapdragon 730, 6 GB RAM oraz grafikę Adreno 618. Opierając się na danych „z papieru”, można zaszufladkować smartfona w kategorii typowych średniaków, które działają prawidłowo, ale nic ponadto. Nie tym razem. Samsung przyłożył się bowiem do optymalizacji, a przynajmniej na to wskazuje działanie smartfona. Przez większość czasu cechowała go więcej niż sensowna wydajność charakterystyczna dla średniaków. W zasadzie przycięcie interfejsu zaobserwowałem tylko dwa razy, chwilę po wyłączeniu PUBG. Swoją drogą, z grami Samsung Galaxy A71 radzi sobie naprawdę dobrze. Nie jest to wydajnościowy potwór, ale skłamałbym, pisząc, że nie sprostał moim oczekiwaniom. Gdyby tylko znalazła się w nim pamięć szybsza niż UFS 2.1, byłoby cudownie. W kwestii benchmarków Samsung Galaxy A71 wypada jak klasyczny średniak. Nie ma tu krzty zaskoczenia. W przypadku Antutu A71 uzyskał wyniki zbliżone do swoich konkurentów w postaci Honora 10 oraz Xiaomi Mi 9T. Podobnie wygląda to w GeeBench w trybie pojedynczego rdzenia, gdzie testowany model przegonił Pixela 3XL od Google. W trybie wielordzeniowym poradził sobie natomiast nieco gorzej.

AnTuTu 8.3.3 Ogólna wydajność więcej = lepiej 60000 120000 180000 240000 300000 360000 Xiaomi Mi Mix 3

Snapdragon 845, 6 GB 355374 Xiaomi Mi 9T

Snapdragon 730, 6 GB 265032 Samsung Galaxy A71

Snapdragon 730, 6 GB 258828 Honor 10

Kirin 970, 4 GB 233424 Samsung A70

Snapdragon 675, 6 GB 215404

GeekBench 5.1.1 Jeden rdzeń więcej = lepiej 150 300 450 600 Xiaomi Mi 9T

Snapdragon 730, 6 GB 529 Samsung Galaxy A71

Snapdragon 730, 6 GB 526 Google Pixel 3 XL

Snapdragon 845, 4 GB 490 Samsung Galaxy A70

Snapdragon 675, 6 GB 477 Xiaomi Mi 9 Lite

Snapdragon 710, 6 GB 383

GeekBench 5.1.1 Wiele rdzeni więcej = lepiej 700 1400 2100 2800 Xiaomi Mi 9T

Snapdragon 730, 6 GB 2546 Google Pixel 3 XL

Snapdragon 845, 4 GB 2002 Samsung Galaxy A71

Snapdragon 730, 6 GB 1753 Samsung Galaxy A70

Snapdragon 675, 6 GB 1522 Xiaomi Mi 9 Lite

Snapdragon 710, 6 GB 1455

GFXBench 5.0.0 1080p Manhattan 3.1 Offscreen (OpenGL) (FPS) więcej = lepiej 10 20 30 40 Honor 20 Pro

Mali-G76 MP10 36.7 Realme 6

Mali-G76 MC4 31 Samsung Galaxy A71

Mali-G76 MP5 30 Samsung Galaxy S7

Mali T880 23.8 Oppo Reno3

PowerVR GM9446 20

Samsung Galaxy A71 - Aparat fotograficzny

Testowane przeze mnie urządzenie otrzymało poczwórny moduł fotograficzny, który przyjął kształt prostokątnej wyspy. Wygląda podobnie jak w S20-tkach i dla mnie to plus. Jednostka główna to 64 Mpix aparat ze światłem f/1.8, w przypadku którego zdjęcia wypadają świetnie. W gorszych warunkach oświetleniowych jest ciut gorzej, ale sprzęt nie powinien wstydzić się niczego na tle konkurentów. Warto włączyć natomiast auto HDR, gdyż znacząco podnosi on szczegółowość zdjęć. Drugi aparat to 12 Mpix szeroki kat z przysłoną f/2.2, który również radzi sobie całkiem nieźle. Oczywiście pod warunkiem, że nie przeszkadza nam nieco przekłamana perspektywa tego typu fotografii. Mamy tutaj jeszcze 5 Mpix (f/2.2) czujnik głębi oraz 5 Mpix (f/2.3) kamerkę do zdjęć makro. Ta ostatnia radzi sobie średnio, ale podobnie wygląda to w przypadku innych urządzeń tej klasy.

Przeraża mnie natomiast ułomność trybu Pro, w którym zabrakło tak podstawowej opcji, jak zmiana czasu naświetlania. Bez wspomnianej możliwości tryb najzwyczajniej w świecie nie zasługuje na to, aby określać go mianem profesjonalnego. Dodam też, standardowo zdjęcia wykonywane przy pomocy głównego aparatu 64 Mpix zapisywane są jako 16 Mpix. Można to zmienić w ustawieniach. Zdjęcia selfie są szczegółowe i określiłbym ich mianem dobrych. Nic ponad, ale i nic poniżej. Wyjątek stanowią selfie nocne, które ciężko nazwać poprawnymi. Muszę poświęcić kilka słów filmom nagrywanym przy pomocy Samsunga Galaxy A71, które wspiera elektroniczna stabilizacja obrazu. EIS jest niestety dostępny tylko w jakości Full HD. Jeśli zapragniemy filmów 4K w 30FPS, musimy pomyśleć o statywie, gdyż ujęcia szarpią i bujają niczym podekscytowany nowymi owocami rezus. Ku mojemu zaskoczeniu, nieźle wypadły filmy w scenerii nocnej przy mizernym oświetleniu. To cieszy.



Przykładowe zdjęcia z głównego aparatu



Po lewej obiektyw główny, po prawej szeroki kąt



Po lewej ujęcie z bliska, po prawej ujęcie z daleka



Tryb Nocny radzi sobie całkiem nieźle, szczególnie jeśli znajdziemy jakiekolwiek źródła światła



Szczegółowość zdjeć w świetle dziennym po lewej, szczegółowość w pomieszczeniu po prawej



Zdjęcia makro nie są mocną stroną Galaxy A71



Po lewej selfie nocne, po prawej selfie w dzień



Film w rozdzielczości 3840 × 2160 (Dzień)



Film w rozdzielczości 3840 × 2160 (Noc)



Film w rozdzielczości 2400 × 1080 (Dzień)

Samsunga Galaxy A71 - Bateria

Bateria zamontowana w Samsunga Galaxy A71 ma pojemność 4500 mAh. Nie jest to wysoka wartość, ale nie jest ona również niska. Przy moim użytkowaniu oznaczało to SoT (czas pracy na włączonym ekranie) na poziomie 4-5 godzin. Przy mniej intensywnym, choć nie do końca oszczędnym użytkowaniu można wykręcić pełne dwa dni pracy na ładowaniu. Skoro o ładowaniu mowa. Proces trwa około 1 godziny i 35 minut. Oczywiście przy założeniu ładowania baterii od 1 do 100 proc. Zawdzięczamy to 25-watowej ładowarce dostępnej w zestawie. Nie otrzymałem takowej od producenta, dlatego też użyłem własnego akcesorium. Sprzęt można również doładowywać, co może okazać się rozsądniejszym wyborem. Dobrnięcie do około 50 proc. pojemności zajmuje stosunkowo niewiele czasu.

Wytrzymałość akumulatora Odtwarzanie wideo (1080p, x264) czas w minutach (więcej=lepiej) 300 600 900 1200 1500 1800 Xiaomi Mi 9T Pro

4000 mAh, AMOLED 1532 Samsung Galaxy A71

4500 mAg, OLED 1390 OPPO Reno2

4000 mAh, AMOLED 1319 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

5000 mAh, AMOLED 1159 Samsung Galaxy A50

4000 mAh, AMOLED 1095

Samsunga Galaxy A71 - Podsumowanie

Samsung Galaxy A71 to całkiem atrakcyjny średniak z wyglądem mocno nawiązującym do flagowców. Zasadniczo, gdyby nie lekkość konstrukcji oraz zastosowanie materiału glastik zamiast połączenia metalu i szkła, można by dać się oszukać. W kwestii wyglądu jest więc dobrze, a nawet lepiej niż dobrze. Wydajność jest naprawdę dobra, jak na tę klasę, czyli średniopółkowca i cieżko mieć pretensje o jakieś pojedyncze przycięcia animacji. Fotograficznie sprzęt również daje radę, choć nieco irytuje mnie brak Trybu Pro z prawdziwego zdarzenia. W kwestii braków muszę wspomnieć o braku OIS (optycznej stabilizacji obrazu) oraz braku ładowania indukcyjnego. To drobnostki, ale warto zdawać sobie sprawę ze pewnych kwestii.

Samsung Galaxy A71 to bez wątpienia sprzęt wart uwagi, jednak mocno przeszacowany. Obudowa z tworzywa sztucznego, brak ładowania bezprzewodowego oraz niedokładny ekranowy czytnik linii papilarnych nie przystoją smartfonowi wycenionemu na około 2 tys. złotych. Niemniej, możemy tu liczyć na więcej niż sensowną wydajność, atrakcyjną stylistykę i całkiem szczegółowe zdjęcia.

Sprzęt kosztuje dziś 1999 złotych, jednak uważam, że nie warto kupować go w tej kwocie. W cenie do 1600, może do 1700 złotych — owszem. Wtedy stanowiłby niemałą atrakcję, dlatego też jeśli jesteście zainteresowani rzeczonym sprzętem, warto wypatrywać promocji cenowych. Niedawno urządzenie to kosztowało, choć jedynie chwilowo, nieco ponad 1600 złotych. Samsung Galaxy A71 spodoba się fanom Galaxy S20, którzy nie mogą pozwolić sobie na kupno kosztownego sztandarowca ze stajni Koreańczyków. Tracimy przy tym pewne cechy, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia ze średniopółkowcem. Sprzęt stanowi konkurencję dla urządzeń takich jak Motorola One Zoom czy Xiaomi Mi 9 i prezentuje przy tym zbliżony poziom.

Samsung Galaxy A71

Cena: 1999 zł

Tęczowe refleksy na obudowie

Wydajność w grach

Czytelny ekran

Wygląd nawiązujący do flagowców

Radio FM z nagrywaniem

Ekran krawędziowy

Obecność technologii NFC Brak głośnika stereo

Plastikowa obudowa

Tryb Pro aparatu bez czasu naświetlania

Wysoka cena

