Chiny chcą jeszcze bardziej ograniczyć czas na rozrywkę dla niepełnoletnich. Tym razem chodzi o przeglądanie internetu

Problem dotyczący nadmiernego korzystania z urządzeń mobilnych, szczególnie smartfonów, dotyczy praktycznie całej ludzkości. Już od najmłodszych lat większość dzieci za pozwoleniem rodziców zaczyna użytkować pierwsze sprzęty. Często takie działania prowadzą do negatywnych konsekwencji. Wiele organizacji alarmuje, aby ograniczyć korzystanie ze smartfonów. Są jednak państwa, w których zamiast pobłażliwego informowania, wprowadza się w życie twarde zasady.

Chińska Administracja Cyberprzestrzeni (CAC) chce wprowadzić regulacje w zakresie wykorzystywania smartfonów do przeglądania internetu przez niepełnoletnie osoby. Zasady, które mają wejść niebawem w życie, są bardzo restrykcyjne i ciężko byłoby je wprowadzić do innych krajów.

Chiny to jedno z nielicznych państw na świecie, gdzie ludzie muszą żyć i postępować według dość rygorystycznych reguł. Nie raz słyszeliśmy o naprawdę srogich ograniczeniach dla dzieci i młodzieży, szczególnie jeśli chodzi o kwestię ich rozrywki. Tym razem CAC skupiło się na tym, aby dzieci do 18 roku życia nie mogły zbyt długo korzystać z internetu poprzez urządzenia mobilne. Zakres czasu w ciągu dnia, w którym to dozwolone byłoby surfowanie po internecie, miałby wynosić od 40 minut do 2 godzin. Główną zależnością ma być wiek danej osoby. Poniżej 8 lat, dziecko mogłoby wykorzystać dolną granicę czasową. Od ósmego do piętnastego roku życia byłaby to jedna godzina, natomiast 16 i 17-latkowie otrzymaliby maksymalnie 2 godziny. Co ciekawe, mimo tych restrykcji po każdych 30 minutach na urządzeniu mobilnym pojawiałby się komunikat, który przypominałby o odpoczynku.

Zasady wydają się bardzo surowe, jednak na tym się nie kończą. Dodatkowo w godzinach od 22 do 6 rano przeglądanie sieci przez nieletnich byłoby bezwzględnie zakazane. Wyjątkiem od tych reguł mają być wszelkie treści oraz usługi, które będą sprzyjały rozwojowi i nauce. Po upływie limitu czasu smartfon lub tablet miałby zamykać ustalone aplikacje, natomiast te, na które zgodzili się rodzice, nadal mogłyby funkcjonować. Tryb z ograniczeniami także byłby możliwy do wyłączenia przez rodziców. Do 2 września 2023 roku mogą być zgłaszane opinie i uwagi dotyczące projektu. Można jednak sądzić, że tak jak obecnie funkcjonujące zasady, które przecież nie należą do najlżejszych, także i ta zostanie wprowadzona w życie.

Źródło: PCMag