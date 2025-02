Chernobylite 2: Exclusion Zone - poznaliśmy datę wejścia gry do Early Access. Udostępniono zwiastun nakreślający narrację

Jak wiemy od jakiegoś czasu, polscy twórcy z The Farm 51 starają się iść za ciosem i po całkiem sporym sukcesie pierwszej odsłony Chernobylite przygotować kontynuację. Wygląda jednak na to, że nie pragną tworzyć tytułu, który stanowi raptem typowy sequel, a coś, co będzie się wyróżniało. Stąd też od jakiegoś czasu można ich wesprzeć na Kickstarterze, do końca którego pozostało kilka dni. Tymczasem dostaliśmy garść nowych informacji o projekcie.

Już 6 marca Chernobylite 2: Exclusion Zone pojawi się na Steamie we wczesnym dostępie. Przy okazji dostaliśmy też fabularny zwiastun.

Wygląda na to, że The Farm 51 może już mówić o pewnym sukcesie. Ogłoszona w połowie zeszłego miesiąca kickstarterowa kampania Chernobylite 2: Exclusion Zone już dawno przekroczyła plan minimum i na 5 dni przed końcem zbiórki istnieją pewne szanse, że zostanie on podwojony. Na początku marca pierwsi gracze będą mogli sprawdzić, czy odpowiada im wizja polskiego zespołu. A przy okazji podania daty premiery wczesnego dostępu pojawił się całkiem efektowny CGI trailer, koncentrujący się na historii w grze.

Deweloperzy wpadli na ciekawy sposób wyeksponowania głównego rdzenia historii Chernobylite 2: Exclusion Zone: poprzez wygenerowanie opowiastki przy ognisku, gdzie jedna z postaci może reprezentować gracza, druga zaś - wykładającego cały koncept twórcę. Zostaje to zresztą wsparte ilustrującymi całość cutscenkami. Bohaterem gry jest Cole Grey, mający swoją historię z wojskiem ochroniarz, który stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Tytułowy czarnobylit zupełnie zmienił rzeczywistość. Surowiec pozwolił na niesamowity rozwój technologiczny, ale do jego konsekwencji należy chociażby wzrost bezrobocia. Grey decyduje się wziąć udział w kontrowersyjnej inicjatywie "Planeswalker", mającej na celu znalezienie surowca w alternatywnych rzeczywistościach. Wśród wymogów jest także konieczność przejścia specyficznych modyfikacji genetycznych. Koniec końców mężczyzna zostaje uwięziony w strefie wykluczenia w Czarnobylu, a na miejscu spotyka Czarnego Stalkera, tajemniczego lidera tego miejsca. Będzie chciał za wszelką cenę z niego zbiec.

Źródło: WCCFtech