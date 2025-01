Chernobylite 2: Exclusion Zone - twórcy rozpoczęli kickstarterową kampanię. Wypuszczono nowy zwiastun

Pierwszy Chernobylite nie jest z pewnością w czołówce największych hitów ostatnich lat, jednak trzeba przyznać, że pewien sukces osiągnął. The Farm 51 wypuściło grę w 2021 roku - najpierw na pecety, a następnie PS4 i Xbox One - by kilka miesięcy później zadebiutować z nią na konsolach aktualnej generacji Sony i Microsoftu, a w grudniu ubiegłego już roku także na Nintendo Switch. Teraz czas na kolejny krok, który wydaje się być znacznie ambitniejszy.

Wczoraj wystartowała zbiórka na Kickstarterze, mająca zapewnić pewne pożądane przez graczy aspekty w Chernobylite 2: Exclusion Zone.

O ile pierwsza zapowiedź Chernobylite 2 wzbudziła sporo wątpliwości, o tyle kolejna prezentowała klimat, który spodobał się już o wiele bardziej. Na przestrzeni ostatnich miesięcy deweloperzy mieli dokładnie analizować nagromadzony feedback od graczy, by wyciągnąć z nich wnioski i wprowadzić optymalne usprawnienia względem części pierwszej. Wyszło na to, że najczęściej powtarzalnym tematem jest zaimplementowanie rozgrywki zarówno z perspektywy pierwszej, jak i trzeciej osoby. Oczywiście potrzeba na to dodatkowych funduszy.

Od wczoraj od godziny 19:00 można już wspierać zespół na Kickstarterze. W chwili pisania tego tekstu osiągnięto już ponad połowę planu minimum - a do końca zbiórki pozostało jeszcze 29 dni. Z tej okazji pojawił się również trailer, któremu możecie przyjrzeć się powyżej. Widać, że w głównej mierze będzie to rozwinięcie konceptów z "jedynki" (podróże po niegościnnej Zonie, podejmowanie trudnych decyzji, budowa bazy, dobieranie towarzyszy etc.), ale znacznie bardziej podkręcone. Do tego twórcy zapowiadają wiele możliwości zabaw różnymi buildami - od klasycznych bojowników preferujących walkę na bliski dystans, poprzez swoisty odpowiednik maga w uniwersum, aż po ukrywających się w ciemnościach zabójców. Premiera odbyć się ma w późniejszej części 2025 roku, choć nie znamy jeszcze dokładnej daty.

