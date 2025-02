Chernobylite 2: Exclusion Zone - premiera w przyszłym roku, ale już poznaliśmy wymagania sprzętowe wersji PC

Wczoraj dość niespodziewane studio The Farm 51 zapowiedziało grę Chernobylite 2: Exclusion Zone. Pierwsza część nie była może objawieniem w branży, ale to nadal solidna produkcja, oferująca m.in. wciągający klimat czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. W ciągu około roku otrzymamy zatem dwie produkcje, wykorzystujące podobne motywy. Pierwszą jest oczywiście S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, który obecnie ma zaplanowaną premierę w listopadzie tego roku. Z kolei premiera Chernobylite 2: Exclusion Zone ma się odbyć w 2025 roku, choć już teraz opublikowano na Steam wymagania sprzętowe wersji PC.

Chernobylite 2: Exclusion Zone zadebiutuje w przyszłym roku, ale już teraz poznaliśmy wymagania sprzętowe wersji PC. Co ciekawe, wygląda na to że gra będzie wymagać całkiem sporo od procesora.

W zakładce Steam opublikowano wymagania sprzętowe nowej gry od studia The Farm 51. Wbrew pozorom te nie są takie niskie, choć z drugiej strony autorzy nie ujawnili szczegółów do jakich detali oraz rozdzielczości zostały przyporządkowane poszczególne wymagania. Jeśli chodzi o konfigurację minimalną, to tutaj studio zaleca posiadanie przynajmniej takich procesorów jak Intel Core i5-7600K oraz AMD Ryzen 5 1600X. W przypadku kart mowa o NVIDIA GeForce GTX 1070 oraz AMD Radeon RX 580, w obu przypadkach mowa o modelach z 8 GB pamięci VRAM. W zestawieniu pojawia się nawet propozycja od Intela w postaci ARC A380.

Zalecane wymagania są znacznie wyższe pod kątem procesorów. The Farm 51 rekomenduje bowiem posiadanie takich jednostek jak Intel Core i5-12600K oraz AMD Ryzen 7 7800X3D, a więc de facto najwydajniejszych obecnie układów CPU, przeznaczonych stricte do gier. W przypadku kart graficznych, Chernobylite 2 ma zadowolić się takimi układami GPU jak GeForce RTX 2070 SUPER, Radeon RX 5700 XT czy Intel ARC A770. Do tego dochodzi 16 GB pamięci RAM oraz 64-bitowy system operacyjny Windows 10 lub 11 z obsługą DirectX 12.

