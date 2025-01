ChatGPT wkrótce będzie dostępny bez logowania. To dobra propozycja dla osób chcących wypróbować usługę

Choć ChatGPT w ostatnich miesiącach sporo stracił na popularności na rzecz konkurencyjnych rozwiązań pokroju Microsoft Copilot, to wciąż sięga po niego bardzo wielu użytkowników. OpenAI jest właśnie w trakcie wprowadzania nowości, która pozwoli usłudze dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Postanowiono znieść wymóg logowania, zatem już wkrótce wszyscy zainteresowani użytkownicy będą mogli skorzystać z czatbota nie posiadając założonego konta.

Firma OpenAI wprowadza zmiany, dzięki którym możliwe będzie korzystanie z ChatGPT bez logowania. Dostęp do tej funkcjonalności ma już przynajmniej część użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.

Do niedawna zapytania do ChatGPT mogli wysyłać wyłącznie zalogowani użytkownicy. Można było w tym celu utworzyć nowe konto w samej usłudze lub skorzystać z logowania za pośrednictwem kont Google, Microsoft lub Apple. Wymóg ten zostanie wkrótce zniesiony. O nadchodzących zmianach firma OpenAI poinformowała za pośrednictwem profilu w serwisie X oraz blogu na swojej stronie internetowej. Zmiany są wprowadzane stopniowo. Aktualnie dostęp do ChatGPT bez logowania ma przynajmniej część użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. W chwili pisania tego tekstu nie mogłem jeszcze skorzystać z tej funkcjonalności u siebie, ale wydaje się, że jej wdrożenie w przypadku użytkowników z Polski to także tylko kwestia czasu.

Warto podkreślić, że dostępny w ten sposób będzie tylko model GPT-3.5. Do bardziej zaawansowanego GPT-4 wciąż trzeba będzie posiadać konto i wykupioną subskrypcję. Konta będą także na razie wymagały inne usługi OpenAI, w tym generator obrazów DALL-E. Wersja ChatGPT, która nie wymaga logowania, została wyposażona w większą liczbę zabezpieczeń mających ograniczyć przypadki niewłaściwego wykorzystania usługi. W praktyce jest to jednak ciekawe rozwiązanie dla osób, które nie miały wcześniej styczności z ChatGPT i chciałyby go wypróbować. Użytkownicy, którzy planują częściej wykorzystywać usługę, powinni się zalogować, dzięki czemu uzyskają między innymi dostęp do historii swoich zapytań.

We’re rolling out the ability to start using ChatGPT instantly, without needing to sign-up, so it's even easier to experience the potential of AI. https://t.co/juhjKfQaoD pic.twitter.com/TIVoX8KFDB — OpenAI (@OpenAI) April 1, 2024

