CEO NVIDIA, Jensen Huang, krytykuje współpracę z Samsungiem, choć wierzy, że firma odzyska prowadzenie na rynku pamięci

Samsung już od pół roku współpracuje z NVIDIA nad certyfikacją swoich pamięci HBM3 i HBM3E do wykorzystania m.in. w układach do treningu i obsługi AI. Koreańska firma jednak w dalszym ciągu boryka się z problemami technicznymi i produkcyjnymi. Najwidoczniej jednak CEO NVIDII, Jensen Huang, jest już zmęczony tym procesem i otwarcie skrytykował współpracę z Samsungiem przed jego zarządem, zarzucając firmie m.in. częste rotacje w kadrze kierowniczej.

CEO NVIDIA, Jensen Huang, otwarcie krytykuje współpracę z Samsungiem przed jego zarządem. Stwierdza, że nie może ufać ich produktom, inżynierom i kadrze kierowniczej firmy, choć narracja firmy zdaje się odmienna.

Jeszcze w połowie ubiegłego roku informowaliśmy o problemie, przed którym stanęła firma Samsung – ich pamięci HBM3 i HBM3E nie przeszły wewnętrznych testów NVIDII. Choć ostatecznie CEO lidera rynku grafiki komputerowej, Jensen Huang, zdementował te informacje, to fakt, że produkty Samsunga nie pojawiły się w akceleratorach AI, sugeruje, że rzeczywiście mogło być w tym ziarno prawdy. Teraz w sieci pojawiły się doniesienia, według których Huang miał otwarcie skrytykować współpracę z koreańskim przedsiębiorstwem. Przed kierownictwem Samsunga miał powiedzieć: "Jestem klientem Samsung Electronics, a nie pracownikiem. Przestańcie dzwonić i zadawać pytania. Nie mogę ufać produktom i inżynierom Samsung Electronics w zakresie pamięci o wysokiej przepustowości (HBM). Nie możemy wam ufać ani robić z wami interesów, ponieważ kadra kierownicza wyższego szczebla często się zmienia."

Dla kontekstu warto dodać, że jeszcze podczas targów CES 2025 NVIDIA oficjalnie deklarowała, iż nadal współpracuje z Samsungiem nad certyfikacją ich pamięci HBM3 i HBM3E, podkreślając, że "firma nie ma wątpliwości co do sukcesu pamięci HBM od Samsung Electronics", choć koreańska firma ma mieć w dalszym ciągu problemy z ich produkcją. Mimo to, w tym samym czasie SK Hynix zaprezentował w Los Angeles pierwsze na świecie szesnastowarstwowe układy HBM3E. Obecnie NVIDIA opiera dostawy pamięci HBM właśnie na produktach tej firmy, natomiast w kartach konsumenckich, gdzie stosowane są układy GDDR7, współpracuje z Micronem.

Źródło: WCCFTech, TweakTown