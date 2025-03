Samsung nie dostarczy w tym roku NVIDII pamięci HBM3E. Powodem są zbyt wyśrubowane standardy

Boom na sztuczną inteligencję oznacza także olbrzymie zapotrzebowanie na sprzęt do jej obsługi, a także na procesy i komponenty wykorzystywane do jego produkcji. Na szczycie tej listy znajduje się między innymi pamięć HBM3E. Jej głównymi dostawcami są firmy SK hynix, Micron oraz Samsung. W sieci pojawiły się informacje, według których ostatnie z wymienionych przedsiębiorstw wciąż ma problemy, by dostarczyć NVIDII pamięć o odpowiedniej jakości.

Samsung wciąż ma problemy ze spełnieniem wszystkich wymogów jakościowych NVIDII odnośnie pamięci HBM3E. Odpowiednie chipy będą dostarczane amerykańskiej firmie dopiero w pierwszym kwartale 2025 roku.

O trudnościach Samsunga z produkcją pamięci HBM3E pisaliśmy już w przeszłości. Okazuje się, że mimo upływu kilku miesięcy nie wszystkie problemy udało się rozwiązać. Koreańskie źródła twierdzą bowiem, że Samsung prawdopodobnie nie dostarczy NVIDII w tym roku 8-warstwowej i 12-warstwowej pamięci HBM3E. Powodem opóźnień są problemy ze spełnieniem wszystkich wymogów jakościowych, jakie amerykańska firma stawia przed tym rozwiązaniem. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię zapewnienia topowej wydajności pamięci.

Układy HBM3E produkowane przez SK hynix są ponoć na tyle dobre, że NVIDIA zdecydowała się nie akceptować pamięci plasującej się poniżej tego standardu. To zaś oznacza, że Samsung musi pracować nad poprawkami dla swojego rozwiązania. Perspektywy na 2025 rok nie są jednak aż tak pesymistyczne. Spodziewane jest, że obecne problemy zostaną rozwiązane jeszcze w pierwszym kwartale i Samsung będzie w stanie dostarczyć do tego czasu w pełni konkurencyjny produkt. Póki co NVIDIA musi bazować głównie na pamięci SK hynix.

