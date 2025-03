CD Projekt RED z branżowymi weteranami na pokładzie. Zajmą się produkcją kolejnej części gry Cyberpunk 2077

CD Projekt RED to największe i najdynamiczniej rozwijające się studio produkujące gry komputerowe w Polsce. Firma rozrosła się na tyle, że możliwa jest bezpośrednia praca nad dwoma nowymi grami AAA. Jednym z takich projektów jest następca Cyberpunka 2077, kryjący się na razie pod nazwą kodową Orion. Proces produkcji gry powoli się rozpoczyna, czego dowodzi fakt, że do zespołu dołączyły bardzo doświadczone osoby z branży.

Do zespołu CD Projekt RED, pracującego nad kolejną odsłoną Cyberpunka 2077, dołączyły osoby mające doświadczenie z prac dla takich studiów, jak Blizzard Entertainment, Obsidian Entertainment, WB Games czy Ubisoft.

Weterani branży gier, którzy dołączyli ostatnio do zespołu CD Projekt RED, mają doświadczenie w produkcji tytułów z kategorii AAA. Taką osobą jest na przykład Dan Hernberg, który obejmie funkcję producenta wykonawczego. Deweloper pracował wcześniej w Amazon Games, Panic Button i Blizzard Entertainment. Był współtwórcą między innymi New Worlds, Apex Legends i Diablo III. Dyrektorem ds. designu został Ryan Barnard, reżyser gier Massive Entertainment i Ubisoftu oraz reżyser rozgrywki w IO Interactive. Inżynierią projektu Orion zajmie się Alan Villani, który ma w portfolio pracę dla WB Games i serię Mortal Kombat. Zespół pisarski wzbogacą z kolei Anna Megill i Alexander Freed. Pierwsza z wymienionych osób ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży. Pracowała między innymi nad Control, Dishonored: Death of the Outsider czy Avatar: Frontiers of Pandora. Alexander Freed z kolei może pochwalić się współpracą ze studiami DICE, Obisidan Entertainment, a także firmą Wizards of the Coast.

Prace nad kolejną częścią Cyberpunka 2077 są prowadzone także przez doświadczone osoby z samego CD Projekt RED. Są to deweloperzy, którzy mają w portfolio pierwszą odsłonę produkcji i jej dodatek. Można wśród nich wymienić chociażby obecnych reżyserów gry Gabriela Amatangelo i Pawła Sasko, dyrektora kreatywnego Igora Sarzyńskiego, dyrektora ds. projektowania i reżyserii scen Andrzeja Stopę oraz wielu innych deweloperów. Zespół składający się z osób mających już doświadczenie z pracy w CD Projekt RED oraz weteranów branży z innych studiów, ma zagwarantować, że nie dojdzie do powtórki z niezbyt udanej premiery Cyberpunka 2077. Należy jednak zauważyć, że na kolejną odsłonę gry poczekamy zapewne wiele długich lat. Można przypuszczać, że wcześniej światło dzienne ujrzy kolejny Wiedźmin, a także remake pierwszej części gry, nad którym pracuje głównie studio Fool’s Theory. Project Orion powstaje między innymi w amerykańskim oddziale CD Projekt RED.

Źródło: CD Projekt RED