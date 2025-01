CD Projekt RED zdradza sporo szczegółów odnośnie gier Wiedźmin 4, Cyberpunk Orion i remake'u Wiedźmina 1

Adam Kiciński, CEO CD Projekt RED, wyjawił właśnie sporo nowych informacji o kolejnych grach studia. Warto zaznaczyć, że Kiciński ustępuje niebawem z tej funkcji, choć nadal zamierza angażować się w działania warszawskiej firmy. I choć rozmowa z serwisem Parkiet skupiała się przede wszystkim na tych właśnie obszarach, nie zabrakło ciekawostek dla fanów, którzy nie mogą doczekać się premiery Wiedźmina 4 czy też kontynuacji Cyberpunka 2077.

Zacznijmy właśnie od „czwórki”, która - jak się okazuje - stanowi obecnie priorytet dla studia i zarazem najdalej posunięty projekt. Nauczeni problemami Cyberpunka 2077 twórcy nie chcą podawać jednak daty premiery i zrobią to wtedy, gdy będą bardziej do niej "przekonani". Jak donosi Kiciński, REDzi są jednak zadowoleni z sukcesu CP77, odbudowy gry, jak i przyjęcia oraz popularności DLC pt. Widmo wolności. To wszystko wskazuje na to, iż prac nad kolejnym Wiedźminem idą w dobrą stronę. Obecnie nad projektem czuwa 330 deweloperów, ale od połowy 2024 roku będzie to już 400 osób.

CEO CDPR przyznał także, że Cyberpunk 2077 Orion, czyli kolejna pełnoprawna odsłona cyberpunkowego uniwersum, posuwa się naprzód w fazie koncepcyjnej. Obecnie trwa zbieranie pracowników do zajmowania się projektem, zaś jego centrum dowodzenia stanowić będzie zespół w Bostonie. Przy okazji przypomnijmy, że CD Projekt RED w 2024 roku ma rozwijać jednocześnie aż cztery gry. W tym samym momencie powstaje także Wiedźmin Remake oraz projekt tworzony przez The Molasses Flood (Wiedźmin "Sirius"). Jakby tego było mało, Kiciński wyjawił także, iż znaleziono partnera do stworzenia aktorskiej produkcji w świecie Cyberpunka 2077, ale więcej szczegółów nie zdradził. Jak widać najbliższe lata obrodzą produktami od CDPR, więc fani naprawdę mają na co czekać.

