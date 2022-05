Broadcom kupuje VMware za 61 mld USD. Amerykański koncern podejmuje ważny krok w celu dywersyfikacji działalności

Jeśli przejęcie VMware przez Broadcom dojdzie do skutku, będziemy mieli do czynienia z jednym z największych transferów w historii branży. Transakcja ma bowiem opiewać na zawrotną kwotę 61 mld USD. Mało prawdopodobne jest to, że którakolwiek ze stron rozmyśli się. Broadcom zyskuje bowiem potężne narzędzie wspierające dywersyfikację swojej działalności, zaś VMware… cóż – to potężna kwota, która można bez wątpienia nazwać bardziej niż uczciwą. Przeszkodą mogą okazać się jedynie organy regulacyjne. Przypomnę tylko, że Broadcom jeszcze kilka lat temu próbował przejąć firmę Qualcomm za 117 mld USD. Transakcja została jednak zablokowana przez ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa. Ten powołał się na kwestię bezpieczeństwa narodowego.

Broadcom poinformował o planach przejęcia VMware. Transfer będzie kosztował amerykański koncern 61 mld USD. Firma przejmie też 8 mln USD długu netto przedsiębiorstwa.

VMware ma 40 dni na znalezienie atrakcyjniejszej cenowo oferty. W tym czasie firma nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów wynikających z zerwania umowy. Jeśli zdecyduje się na zmianę po terminie, konieczne będzie wypłacenie „kary” w wysokości 1,5 mld USD. To jednak mało prawdopodobne. Broadcom znany jest między innymi z produkowania i projektowania chipów i modemów do komponentów WiFi, Bluetooth oraz innych związanych z siecią. Z usług przedsiębiorstwa korzystają na przykład Apple oraz Google. To jeden z największych graczy w swojej kategorii. VMWare działający w obszarze rozwiązań chmurowych, będący niegdyś częścią Della, to podmiot, który kojarzony jest np. z narzędzi do wirtualizacji. To interesujące połączenie.

Analityk Futurum Reaserch, Daniel Newman uważa, że posiadanie VMware otworzy przed firmą Broadcom „wiele drzwi”. Teraz pozostaje czekać na reakcję administracji Bidena. Aktualnie FTC (Federalna Komisja Handlu) skupia się na kwestii szeroko pojętej konkurencyjności, również w sektorze nowych technologii. Jeśli rzeczony regulator będzie miał obawy o potencjalnie negatywny wpływ przejęcia na rynek i teoretyczną chęć wykorzystania dominującej pozycji przez Broadcom, transakcja może zostać zablokowana. To jednak dopiero początek długiej drogi, której finałem będzie tytułowy transfer.

