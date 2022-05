OPPO SUPERVOOC: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o technologii szybkiego ładowania akumulatorów w smartfonach

Smartfony okazały się rewolucją technologiczną, która swoim znaczeniem nie ustępuje konsumenckiemu udostępnieniu internetu. Te niewielkie, lecz szalenie funkcjonalne sprzęty zmieniły to, w jaki sposób komunikujemy się ze światem oraz jak realizujemy codzienne czynności związane z finansami, zakupami czy transportem. Urządzenia mobilne sprawiły, że wirtualna rozrywka nabrała nowego wymiaru. Sęk w tym, że możliwości te ograniczane są przez relatywnie krótki czas pracy na pojedynczym cyklu pracy akumulatora. Tutaj z pomocą przychodzi jednak technologia szybkiego ładowania. Użyteczność to jedno, ale czy rozwiązanie jest naprawdę szybkie, wygodne i bezpieczne dla telefonu oraz samej baterii? Zdecydowanie tak. Wyjaśnijmy to na przykładzie OPPO SUPERVOOC, które swój początek miało już w 2014 roku.

Technologia SUPERVOOC to dłuższe życie akumulatorów oraz rekordowo szybkie ich ładowanie. Sprawdzamy, co zapewnia nowatorskie rozwiązanie wykorzystujące technologie BHE.

Czym jest OPPO SUPERVOOC? Volt Open Loop Multi-step Constant-Current Charging, bo tak brzmi pełna nazwa opisana skrótem, to technologia opracowana przez OPPO. Rozwiązanie prezentuje nieco inne podejście do tematu niż konkurencja. Zamiast zwiększania napięcia, uwaga skupiona jest na natężeniu prądu, co ma skutkować szybszym ładowaniem. Za sprawą konstrukcji akumulatorów i samych adapterów możliwe jest uzyskiwanie satysfakcjonujących wyników przy jednoczesnym zachowaniu względnie niskiej temperatury ładowania. To przekłada się bezpośrednio na żywotność ogniw. Technologię zapoczątkowało VOOC Flash Charge, które w 2014 roku trafiło do smartfona OPPO Find 7. Nieco później, bo w 2015 rozwiązanie doczekało się kolejnej generacji SuperVOOC 2.0, która działała z napięciem 5 V / 4 A.

Istotna zmiana nadeszła wraz z OPPO SuperVOOC 2.0 z 10 V / 5A, dzięki któremu mogliśmy ładować szeregowo smartfony wyposażone w dwuogniwową baterię mocą 50 W. Kolejny przełom miał miejsce w 2019 roku, kiedy wprowadzono ładowanie mocą 65 W. Rozwiązanie to możemy znaleźć między innymi w OPPO Reno7 5G, w przypadku którego pełne ładowanie od 0% do 100% trwa zaledwie 31 minut. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo procesu, którym się za chwilę zajmiemy, brzmi to lepiej niż dobrze. Na niedawnym wydarzeniu odbywającym się w ramach MWC 2022 w Barcelonie poznaliśmy OPPO SUPERVOOC 150 W oraz OPPO SUPERVOOC 240 W. Pierwsza technologia trafi na rynek konsumencki już w drugim kwartale 2022 roku. Tutaj bateria o pojemności 4500 mAh może zostać naładowana do pełna w zaledwie 15 minut.

Materiał powstał przy współpracy z marką OPPO

OPPO SuperVOOC 150 W i 240 W

W tym konkretnym przypadku prąd podawany na dwa ogniwa baterii jest dokładnie taki sam, a napięcie dzielone jest na pół. To tak zwane ładowanie adaptacyjne, które warunkuje obecność MCU (wewnętrznego mikroprocesora odpowiadającego za inteligentny układ sterowania). System BMS (battery pack management system) zarządza poziomem naładowania i reaguje na spadki napięcia na którymś z ogniw. Drugie może być cały czas ładowane. BMS magazynuje również informację o prądzie maksymalnym, przy którym odcinane jest zasilanie idące do odbiornika. To wpływa pozytywnie na zjawisko nagrzewania się układu ładowania. Przechodzimy płynnie do kwestii bezpieczeństwa i żywotności baterii stosowanych w smartfonach producenta. Warto wziąć pod uwagę też temat trwałości akumulatorów poddawanych takiemu ładowaniu.

W tej materii SUPERVOOC ma wiele do zaoferowania. Dzięki wspomnianemu systemowi BMS, poziom mocy w ogniwach regulowany jest w taki sposób, aby oba rozładowywały się na raz. Dzięki temu obydwa komponenty zużywają się w jednakowym stopniu. W przypadku konwencjonalnego szybkiego ładowania, pojemność akumulatorów po 800 cyklach ładowania wynosi blisko 80%. SUPERVOOC 150 W z regulacją Battery Health Engine pozwala osiągnąć wynik nawet 1600 cykli, czyli dwukrotnie wyższy. BHE składa się ze specjalnego procesora optymalizującego pracę baterii oraz dwóch autorskich technologii Smart Battery Health Algorithm i Battery Healing. Biorąc pod uwagę, że rozwiązanie to jest w stanie zapewnić naładowanie smartfona z baterią 4500 mAh w zaledwie 15 min., trzeba przyznać, że robi ono wrażenie. SUPERVOOC 150 W będzie dostępny komercyjnie w drugim kwartale 2022 roku.

Podczas wydarzenia Mobile World Congress 2022 w Barcelonie, marka OPPO zaprezentowała również rozwinięcie technologii szybkiego ładowania – SUPERVOOC 240 W. Tutaj ładowanie tego samego akumulatora trwa zaledwie 9 minut. Wszystko dzięki komplementarnemu podejściu, w którym bierze się pod uwagę nie tylko ładowarkę, ale także przewód oraz poszczególne komponenty smartfona. Mamy tu pięciostopniowe zabezpieczenia (Reno7 i Find X5 Pro), inteligentny układ kontrolujący napięcie oraz natężenie prądu, a także temperaturę. Dodatkowo, system korzysta z 13 czujników dostępnych w smartfonie, dzięki czemu nie występuje ryzyko przegrzania konstrukcji.

Baterie, partnerzy i najnowsze modele w rodzinie OPPO

W seriach OPPO Reno5, Reno6 oraz Reno7 stosowane są podwójne ogniwa LiPo (litowo-polimerowe), które okazują się znacznie lepszym rozwiązaniem, niż stosowane wcześniej Li-Ion (litowo-jonowe). Baterie składające się z takowych ogniw są lżejsze i bardziej płaskie, a zamiast płynnego elektrolitu, wykorzystuje się tutaj elektrolit w formie polimeru. Mało tego, ogniwa LiPo są relatywnie plastyczne, a dzięki możliwości przybrania dowolnego kształtu znacznie łatwiej umieścić je w smartfonie. W kontekście SUPERVOOC warto wspomnieć również o partnerach OPPO. Firma licencjonuje bowiem rzeczoną technologię aż 23 podmiotom zewnętrznym. To pozwala innym markom korzystać z rozwiązań zdobytych przez tytułowe przedsiębiorstwo.

OPPO Reno7 5G

Smartfon OPPO Reno6 5G zadebiutował przeszło rok temu. Zanim przejdziemy jednak do serii Reno7 i flagowego OPPO Find X5 Pro, chciałbym zatrzymać się na chwilę właśnie przy modelu Reno6 5G. Efekty wieloetapowej inwestycji OPPO w rozwiązania poprawiające efektywność i żywotność baterii widać tu w praktyce. Urządzenie zdobyło bowiem wyróżnienie w globalnym rankingu DXOMark, uzyskując 96 punktów, pokonując tym samym aż 40 smartfonów konkurencji. Organizacja sprawdzała sprzęt pod kątem sprawności baterii, ładowania oraz czasu pracy i jak widać, w każdej ze wspomnianych materii OPPO Reno6 5G wypadł znakomicie. Przedsiębiorstwo nie osiada jednak na laurach i w dalszym ciągu dąży do tego, aby dostarczać swoim klientom możliwie najefektywniejszych technologii. Dobrym przykładem będzie tutaj OPPO Find X5 Pro, w którym zastosowano dwa rodzaje szybkiego ładowania.

SUPERVOOC 80 W pozwoli na przewodowe ładowanie urządzenia mocą 80 W w zaledwie 35 minut. OPPO przygotowało też coś dla zwolenników indukcji. Ładowanie bezprzewodowe AirVOOC 50 W poradzi sobie ze wbudowaną baterią składającą się z dwóch ogniw w około 47 minut. Również tutaj wykorzystano system Battery Health Engine, który zapewni akumulatorowi brak spadków mocy nawet do 1600 cyklach ładowania. W ofercie producenta znajdziemy także OPPO Reno7 5G, który jest dostępny w Polsce. Urządzenie z SoC MediaTek Dimensity 900 5G zostało wyposażone w system bezpiecznego i szybkiego ładowania SUPERVOOC 65 W, dzięki któremu proces uzupełniania energii do pełna trwa 30 minut. Trzeba docenić obecność trybu intensywnego oszczędzania energii, który sprawdzi się w awaryjnych sytuacjach. Ważne jest także to, że OPPO sięga swoim planami znacznie dalej. Firma widzi mianowicie przyszłość pozbawioną baterii, czyli tak zwane Zero-Power Communication

Urządzenia wyposażone w technologię Zero-Power Communication nie mają baterii, są kompaktowe, tanie i charakteryzują się niskim poborem mocy. Taki sprzęt może być niedrogi w eksploatacji oraz może zredukować ilość odpadów i zanieczyszczeń, które generują obecnie urządzenia elektroniczne.

Technologia Zero-Power Communication powinna zostać udostępniona komercyjnie w przeciągu 3-5 najbliższych lat. W dużym uproszczeniu: OPPO zapewnia, że urządzenia IoT wkrótce będą w stanie pobierać energię przez sygnał sieci komórkowej, Bluetooth czy WiFi. To pozwoli na zmniejszenie ich wagi oraz brak konieczności ładowania akumulatorów. Tak może wyglądać prawdziwa wolność. Tymczasem firma dba o rozwój aktualnie dostępnych rozwiązań. OPPO doskonale zdaje sobie sprawę, że holistyczne podejście do kwestii szybkiego ładowania pozwala przekraczać kolejne bariery. Dostarczanie użytkownikowi końcowemu rozwiązań takich jak SUPERVOOC, dzięki którym ładowanie smartfona będzie trwało mniej niż 10 minut, jest niezbędne w celu dalszego rozwoju segmentu urządzeń mobilnych.

