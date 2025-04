Tajwan ogranicza eksport technologii TSMC. Nowe regulacje mają chronić najważniejsze procesy przed zagraniczną konkurencją

Rosnące napięcia geopolityczne i znaczenia technologii półprzewodnikowej sprawiają, że państwa podejmują działania mające na celu zabezpieczenie kluczowych zasobów. Ograniczenia eksportowe, ale też kontrola nad transferem zaawansowanych technologii stają się istotnym elementem strategii ochrony interesów narodowych. Decyzje te wpływają na globalny rynek technologiczny, kształtując przyszłość innowacji i współpracy międzynarodowej.

Zabezpieczenie naszych najistotniejszych technologii to kwestia gospodarcza, ale także strategiczna – Minister Gospodarki Tajwanu, Kuo Jyh-huei.

W ostatnich tygodniach Tajwan, lider globalnego rynku półprzewodników, podjął decyzję o zaostrzeniu kontroli eksportowej swoich najnowszych procesów technologicznych. Nowe regulacje obejmują procesy produkcji chipów 7 nm i bardziej zaawansowane, w tym 3 nm i 2 nm, rozwijane przez TSMC. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące napięcia geopolityczne, a także na obawy przed transferem krytycznych technologii do państw, które mogłyby je wykorzystać do celów gospodarczych lub militarnych. Ministerstwo Gospodarki Tajwanu wyjaśnia, że ograniczenia są środkiem ochrony przewagi technologicznej kraju, jak również integralności krajowego przemysłu. Eksperci zwracają uwagę, że takie działania mogą zahamować ekspansję zagraniczną, ale jednocześnie wzmocnić znaczenie Tajwanu jako nieodzownego elementu światowych łańcuchów dostaw.

Posunięcie Tajwanu wpisuje się w szerszy trend globalnej rywalizacji o kontrolę nad strategicznymi technologiami, gdzie półprzewodniki odgrywają niezwykle ważną rolę w sektorach takich jak sztuczna inteligencja, telekomunikacja czy przemysł zbrojeniowy. Zmniejszenie dostępu do najbardziej zaawansowanych procesów może utrudnić państwom trzecim rozwój w tych obszarach i przedłużyć dominację firm takich jak TSMC. Analitycy zauważają jednak, że taka polityka niesie ryzyko eskalacji napięć handlowych, a także może zmusić inne kraje do przyspieszenia inwestycji w własne technologie. W długiej perspektywie może to zmienić strukturę światowego rynku półprzewodników, gdzie dominacja jednego regionu zostanie stopniowo osłabiona przez wzrost konkurencji.

Źródło: UDN, Tom's Hardware