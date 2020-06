Bloodborne PC coraz bardziej pewne. Gra ma być portem wersji PS5

O pecetowej wersji gry Bloodborne, która została wydana na wyłączność konsoli PlayStation 4 w marcu 2015 roku, słyszy się regularnie od paru lat. Do tej pory nie doczekaliśmy się jednak jej wydania. Do sieci trafiają jednak co chwilę nieoficjalnie doniesienia na temat portu. Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w polityce koncernu Sony oraz najnowsze pogłoski, premiera Bloodborne na PC wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Według najświeższych plotek miałby to być port zremasterowanej wersji przeznaczonej na PS5. Podobno oficjalna zapowiedź miała nastąpić podczas planowanej na 4 czerwca, ale ostatecznie odwołanej prezentacji gier na konsolę nadchodzącej generacji Sony.

Według najnowszych plotek Bloodborne zmierza na PC i ma być portem remastera przygotowywanego z myślą o konsoli PS5. Zapowiedź odświeżonych wersji gry studia From Software miała nastąpić podczas odwołanego pokazu Sony poświęconego grom "nowej generacji".

Niestety, nie wiemy jeszcze, kiedy ma odbyć się pokaz Sony poświęcony konsoli PlayStation 5. Został on bowiem przełożony z powodu zamieszek w USA na czas nieokreślony. Źródłem nowych doniesień o pecetowej wersji Bloodborne są Twittery znanego insidera z branży gier wideo, Wario64, który udowodnił wcześniej, że wie, o czym pisze, oraz streamerki CaseyExplosion. I to według niej Bloodborne zmierza na PC i port przygotowywany jest na bazie planowanej wersji PS5. To może budzić wątpliwości, bo po co Sony miałoby przygotowywać remaster gry, która powinna działać na nowej konsoli dzięki wstecznej kompatybilności. Za port miałoby nie odpowiadać From Software, lecz znane i doświadczone studio specjalizujące się w odświeżaniu produkcji na inne platformy sprzętowe, ale jego nazwa nie padła.

Wario64 nie potwierdził doniesień o porcie, ale swoim wpisem na Twitterze jasno zasugerował, że wkrótce w Bloodborne na PC będzie można zagrać nie tylko dzięki usłudze PlayStation Now. Niestety, nie padły żadne konkrety. Nie pozostaje nic innego, jak czekać do prezentacji Sony poświęconego grom PS5, która powinna odbyć się niedługo, być może jeszcze w tym miesiącu. Jeśli wierzyć doniesieniom o remasterze, to posiadacze komputerów osobistych dostaliby grę nie tylko z dodatkiem The Old Hunters, ale też z wyraźnie poprawioną grafiką (być może ze zmianami nieograniczającymi się wyłącznie do obsługi wyższych rozdzielczości). Szanse na wydanie Bloodborne na PC są bardzo duże. Zwłaszcza po przeniesieniu gier studia Quantic Dream na omawianą platformę sprzętową oraz zapowiedziach pecetowych wydań Death Stranding i Horizon Zero Dawn, które zadebiutują latem bieżącego roku. Data premiery Bloodborne na PC i PS5 nie została ujawniona, ale można spodziewać się, że debiut w razie potwierdzenia nastąpiłby raczej przed końcem 2020 roku.

Źródło: DSOgaming, Twitter