Sony PlayStation 5 - firma odwołała czwartkowy pokaz nowych gier

Sony w ostatnim czasie nie ma zbyt dużego szczęścia co do promowania konsoli PlayStation 5. W nadchodzący czwartek miało się odbyć wydarzenie online, podczas którego firma miała zaprezentować pierwsze gry zmierzające na nową generację urządzenia. Ze względu na to, że konsola jest już w masowej produkcji, wielu oczekiwało także prezentacji finalnego wyglądu sprzętu. Niestety w związku z wydarzeniami jakie obecnie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych, japoński producent zdecydował się na przełożenie terminu pokazu PlayStation 5 oraz towarzyszących jej gier. Na domiar złego, obecnie nie wiemy nawet kiedy wspomniany pokaz online faktycznie się odbędzie. Sony w najbliższej przyszłości zakomunikuje nowy termin prezentacji.

Ostatnie dni są bardzo trudne dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych - masowe zamieszki oraz protesty, których katalizatorem była brutalna śmierć 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda w Minneapolis przez funkcjonariuszy policji. O całym wydarzeniu od kilku dni rozpisują się media na całym świecie. Cała sprawa nie pozostała bez wpływu na zbliżający się pokaz firmy Sony, która już w najbliższy czwartek miała pokazać pierwsze gry na konsolę nowej generacji - PlayStation 5. Japończycy opublikowali oświadczenie, w którym jasno deklarują sprzeciw przeciwko nierównemu traktowaniu czarnoskórych obywateli USA. Jednocześnie potwierdzono, że czwartkowy pokaz online nie odbędzie się.

Niestety firma obecnie nie podaje konkretnego terminu, kiedy ów pokaz gier miałby się odbyć. Z pewnością nastąpi to, gdy sytuacja w USA unormuje się na tyle, by wszyscy mogli cieszyć się z nadchodzącej premiery konsoli PlayStation 5. Biorąc pod uwagę, że urządzenie jest już w masowej produkcji i w każdej chwili może nastąpić wyciek finalnego projektu sprzętu, liczymy że podczas nadchodzącej prezentacji Sony zaprezentuje nie tylko gry, ale także dużo nowych informacji o samej konsoli, włączając w to oczywiście jej wygląd.

Źródło: Sony