Bloodborne na PC? Jest na to szansa w ciągu najbliższego roku

Wiele osób decyduje się na zakup konsoli Sony tylko ze względu na ekskluzywne gry. Nie ma się co temu dziwić - na PlayStation dostępne są tak wspaniałe tytuły takie jak The Last of Us, Horizon Zero Dawn, cała seria Uncharted, Days Gone, God of War... Wyliczać można długo. Jak się jednak okazuje, w część z nich możemy lub będziemy mogli zagrać na komputerach osobistych. Sony najwidoczniej zmieniło nastawienie i pod koniec aktualnej generacji dało zielone światło na ukazanie się wybranych gier na PC. Niebawem dostaniemy więc wspomnianego Horizona czy Death Stranding, a ponadto jest duża szansa, że w kolejnych miesiącach na komputery trafi też Bloodborne od studia From Software.

Normalnie takie wieści moglibyśmy potraktować jak zwykłą plotkę, ale jeden z twórców God of Wara, Cory Barlog, przekazał je dalej za pomocą swojego Twittera. Czy trzeba wspominać, że już od dawna plotkuje się o God of War, zmierzającym na komputery osobiste?

Do tych sensacyjnych informacji dotarli redaktorzy serwisu Respawnfirst. Prace nad przeniesieniem gry na PC już trwają, jednak ze względu na liczne trudności w przygotowaniu portu premiera ma się odbyć w ciągu 10 - 12 miesięcy. Co ciekawe, źródło wspomina też o tym, że nim gra zostanie oficjalnie zapowiedziana, Sony może ogłosić kilka kolejnych ekskluzywnych tytułów zmierzających z PlayStation 4 na PC.

Przypomnijmy - gra ukazała się w 2015 roku i jest dziełem twórców serii Dark Souls, przez co należy zrozumieć, że to mroczny i klimatyczny tytuł cechujący się przy okazji wysokim poziomem trudności. Według wielu graczy i recenzentów to jedna z najlepszych gier obecnej generacji i możliwość jej ogrania przez kolejne grono odbiorców (dodatkowo w 60 klatkach na sekundę) byłaby super sprawą, choć należy spodziewać się również kolejnych głosów oburzenia ze strony fanów konsoli Sony. Możliwe, że nadchodzą fantastyczne czasy dla zatwardziałych pecetowców, ale pamiętajmy, że to dopiero nieoficjalne informacje.

