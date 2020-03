Premiera gry Horizon Zero Dawn na PC oficjalnie potwierdzona

Koniec plotek – Horizon Zero Dawn, jedna z najlepiej przyjętych gier na wyłączność konsoli PlayStation 4, zmierza oficjalnie na PC! Informację tę potwierdził Hermen Hulst, szef PlayStation Worldwide Studios na łamach bloga PlayStation. Krótko po opublikowaniu wywiadu Horizon Zero Dawn Complete Edition pojawiło się na platformie Steam - na razie bez możliwości składania zamówień przedpremierowych. Zgodnie z przewidywaniami, tytuł będzie dostępny z przeznaczonym dla wysokopoziomowych postaci DLC Frozen Wilds, który rozszerza zawartość o dodatkowy, śnieżny obszar oraz nowe umiejętności, wyposażenie i maszyny do zlikwidowania. Premiera odbędzie się jeszcze w tym roku.

Horizon Zero Dawn oficjalnie zmierza na PC! Premiera latem 2020 roku.

Jak ujawnił Hermen Hulst, Horizon Zero Dawn zadebiutuje na PC latem 2020 roku. Niestety, nie ujawniono dokładnej daty premiery. Karta produktu na platformie Steam poza krótkim opisem zawartości kompletnej edycji nie ujawnia więcej szczegółów na temat ewentualnych zmian w wersji na komputery osobiste. Nie podano również wymagań sprzętowych. Studio Guerilla Games, twórcy gry, mają zdradzić więcej informacji wkrótce, ale obyło się bez konkretów. Będzie to druga, po Death Stranding, produkcja na silniku Decima, która zawita na PC.

Horizon Zero Dawn jest przygodową grą akcji TPP z elementami RPG. Akcja rozgrywa się w otwartym, postapokaliptycznym świecie opanowanym w dużej mierze przez maszyny. Gracz wciela się w postać Aloy, która próbuje odkryć, co stało się ze światem. Produkcja uważana jest za jedną z najlepszych, jakie ukazały się na konsoli PlayStation 4 i jeszcze do niedawna mało kto by pomyślał, że istnieje szansa na przeniesienie takiego tytułu na PC. Mamy nadzieję, że to dopiero początek, chociaż Hulst podkreślił w wywiadzie, że nie wszystkie gry Sony z PlayStation 4 zaczną wychodzić na komputery osobiste.

Źródło: PlayStation, Steam