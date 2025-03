Blender 4.1 - zapowiedziano aktualizację, która wprowadzi obsługę dla nowych układów APU od AMD

Branża gier komputerowych i grafiki 3D dynamicznie się rozwija, dlatego nie powinno dziwić, że Blender już zapowiedział aktualizację 4.1, a nawet update 4.2, mimo że jeszcze zaledwie dwa miesiące temu ukazała się wersja 4.0. Oprogramowanie obecnie dostępne jest do wypróbowania w formie beta, które już teraz wprowadza kilka drobnych, ale istotnych zmian. Zatem sprawdźmy, na co możemy liczyć w następnych miesiącach.

Blender zapowiedział aktualizację 4.1, która przyśpiesza program w systemie Linux o 5% oraz wprowadza obsługę renderowania za pomocą układów APU AMD Ryzen bazujących na architekturze RDNA3.

Blender 4.1 ma się ukazać już 19 marca 2024 roku, choć teraz już jest dostępna wersja beta. Najnowsza aktualizacja oprogramowania wprowadza wsparcie dla OpenImageDenoise, czyli otwartej biblioteki dla wysokowydajnych filtrów do usuwania szumów dla obrazów renderowanych z wykorzystaniem Ray Tracingu. Funkcjonalność wspierają: układy NVIDIA GeForce GTX 1600 oraz wszystkie serie RTX, chipy AMD oparte na architekturach RDNA2 i RNDA3, Intel Arc i procesory Apple z serii M (wymaga MacOS 13 lub nowszego).

Dodatkowo wersja Blender 4.1 Cycles będzie teraz obsługiwać renderowanie przy użyciu zintegrowanych układów graficznych AMD opartych na architekturze RDNA3. Obejmuje to układy Ryzen 7000G i Ryzen 8000G. Wprowadzono także możliwość wyłączania korekcji bump map, a także poprawiono wydajność o 5% na systemie Linux i jego pochodnych, co zostało potwierdzone wieloma testami porównawczymi. Dodatkowo, w przygotowaniu jest również wersja 4.2, której premierę zapowiedziano na 16 lipca 2024 roku. Wersje alfa i beta są dostępne do przetestowania poprzez pobranie oprogramowania z tego linku.

