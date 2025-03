Blender 4.0 - debiutuje kolejna odsłona popularnego programu do modelowania grafiki 3D. Zmiany są istotne i bardzo przydatne

Blender jest jednym z popularniejszych programów, które umożliwiają zaawansowaną pracę z grafiką 3D i nie tylko. Oprogramowanie pozwala nam na modelowanie obiektów, czy też tworzenie animacji. Jednak w przeciwieństwie do dość sporej konkurencji jest ono całkowicie darmowe, a mimo to ciągle rozwijane. Najnowsza wersja oznaczona numeracją 4.0 została właśnie oficjalnie wydana - zmian jest całkiem sporo i zaszły one praktycznie na każdej płaszczyźnie.

Początek zmian zauważymy już w samym interfejsie głównym - domyślna czcionka została bowiem zmieniona z DejaVu Sans na Inter. Podstawowy shader Principled BSDF, który odpowiada za modyfikację parametrów obiektów, został całkowicie przebudowany: od teraz opcje są odpowiednio pogrupowane, a te, z których nie korzystamy, możemy po prostu zwinąć. Przełoży się to na lepszą organizację i efektywność pracy. Węzły (Nodes) mogą być uruchamiane w projekcie wielokrotnie, dzięki nowej strefie "Repeat Zone" - wystarczy wpisać odpowiednią wartość liczbową. Od teraz mamy także możliwość tworzenia własnego systemu zdefiniowanych wcześniej modyfikatorów, który w bardzo łatwy sposób możemy zastosować na innych obiektach (zakładka Geometry Nodes) - nie trzeba więc już używać skryptów napisanych w języku programowania Python.

Blender Foundation and the online developers community are proud to present Blender 4.0



Light Linking, AgX, new Principled BSDF, Geometry Nodes Repeat Zone, USD improvements, and so much more!



See all that's new at https://t.co/PcXpBKul9A #b3d #DevFund