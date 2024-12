Midjourney doczekało się wyczekiwanej aktualizacji. Użytkownicy otrzymali większą kontrolę nad wygenerowaną grafiką

Generowanie obrazów z opisów tekstowych powoli staje się dla wielu ludzi czymś zupełnie normalnym. Szybka zamiana tła lub usunięcie jakiegoś fragmentu także jest dużo łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Sporo usług, takich jak Adobe Firefly, ma już wprowadzoną tę funkcję i pozwala użytkownikom korzystać z niej niemal bez ograniczeń. Natomiast jedno z najlepszych rozwiązań tego typu - Midjourney - otrzymało stosowną aktualizację dopiero teraz.

Generatora obrazów Midjourney chyba nie trzeba już nikomu przedstawiać. Usługa powstała w drugiej połowie 2022 roku i szybko zyskała uznanie w oczach użytkowników, ponieważ pozwalała na generowanie bardzo wysokiej jakości obrazów, które były niedostępne na tamtą chwilę u konkurencyjnych rozwiązań. Twórcy oczywiście starają się ją stale udoskonalać i nie tak dawno udostępnili aktualizację V5, która jeszcze bardziej poprawiała jakość tworzonych grafik. Do tej pory brakowało jednak możliwości edycji wygenerowanych materiałów, a jako że ta funkcja stała się dostępna u rywali, to użytkownicy, którzy opłacali Midjourney (ponieważ od jakiegoś czasu wymagana jest subskrypcja) czuli pewien niedosyt. Opcja została w końcu wprowadzona i teraz osiągane efekty mogą być jeszcze lepsze.

MidJourney Inpainting Demonstration Converting a Studio Ghibli inspired image in to a Harry Potter theme. The new inpainting tool is just magical... pic.twitter.com/kZZkYS36GS

Funkcja nie jest czymś nowym, jednak pokrótce można ją omówić. Po wygenerowaniu jakiejś grafiki wystarczy, że użytkownik kliknie opcję Vary i zaznaczy dany fragment obrazu. Następnie wystarczy już tylko wpisać, jaka konkretnie rzecz ma się pojawić i poczekać na efekty. Wiadomo, że użytkownicy w głównej mierze korzystają z tej funkcjonalności do "naprawy" dłoni, ponieważ ta niedogodność nadal występuje w niektórych przypadkach. Oczywiście możliwości są tak naprawdę nieograniczone, jednak wiadomo, że opcja działa najlepiej w przypadku zmiany, która ma jakikolwiek sens i nie jest abstrakcyjna. Dodawanie postaci do grafiki działa równie dobrze, co w przypadku pojedynczych elementów. Małą próbkę opisywanych zmian możemy zobaczyć w materiałach z portalu X oraz oficjalnego kanału Midjourney.

Very nice.



Now, let's change the color of the suit from blue to black and see how it looks like.



First, press the "Vary Region" button. pic.twitter.com/nu4E9t2bdU