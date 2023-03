Midjourney V5 - nadchodzi kolejna generacja oprogramowania tworzącego obrazy z tekstu. Efekty są imponujące

Zapewne większość z nas słyszała już o Midjourney. Sam program "zasilany" algorytmami sztucznej inteligencji jest z nami od niedawna. Tak jak w przypadku DALL-E oraz Stable Diffusion możemy opisać tekstowo, jaki obraz chcielibyśmy ujrzeć. Do tej pory program radził sobie z tym zadaniem całkiem dobrze, jednak w pewnych aspektach wymagał poprawek. Kolejna generacja ma nie tylko rozwiązać dotychczasowe problemy, ale i wznieść obrazy na całkiem inny poziom.

Już niebawem publicznie zostanie udostępniona kolejna generacja Midjourney oznaczona jako V5. Pokazane próbki możliwości są doprawdy niesamowite. Program stał się właśnie jeszcze lepszy.

Każdy, kto korzystał do tej pory z Midjourney wie, jak dobre obrazy potrafi generować to narzędzie. Oczywiście jak każde, które się nadal rozwija i jest w fazie testów, ma swoje problemy. Czasami ręka lub inne części ciała, nie wyglądają do końca tak, jak powinny. Jednak w większości przypadków można było liczyć na naprawdę ciekawe obrazy, które czasami potrafiły wyglądać jak istne dzieła sztuki. Właśnie zaczęły się kolejne testy, które tym razem pokazują możliwości nadchodzącej generacji. W nowej fazie rozwoju zostało wybranych wiele grup składających się z użytkowników, którzy posiadają aktywną subskrypcję. Każdy z nich miał do oceny dwa podobne oraz zupełnie różne obrazy, a następnie wybór tego, który mu się bardziej spodobał. Ta selekcja nie tylko wskazywała na gust użytkowników, ale też niejako dostrajała program do generowania obrazów, które będą wizualnie atrakcyjniejsze dla ludzi. Samo Midjourney doczekało się również naprawdę wielu zmian.

Od teraz to, co wpisujemy, będzie lepiej rozumiane przez oprogramowanie, a my sami mamy mieć większą kontrolę nad końcowym efektem. Wielka zmiana dotknie generowania twarzy, oczu oraz pojedynczych detali. O skrzywione palce czy kończyny też nie musimy się już dłużej martwić. Obrazy mają być o wiele bardziej szczegółowe, a przy okazji zostanie udostępniona wyższa niż do tej pory rozdzielczość wyjściowa. Czas potrzebny na ich wygenerowanie ulegnie znacznemu skróceniu. Możemy się spodziewać również dostępności innych proporcji, choć akurat tę funkcję można już uzyskać innymi metodami. Na przykład chcąc uzyskać proporcje 16:10, wystarczy na końcu naszego zapytania wpisać "--ar 16:10". Twórcy powiedzieli, że nowa odsłona ma być dostępna jeszcze w tym tygodniu. Z kolei wszelkie obrazy, jakie już zostały stworzone przez piątą wersję Midjourney potrafią dosłownie zwalić z nóg. Efekty możemy podziwiać na każdym z zamieszczonych zdjęć.

