Microsoft Paint - prosty program graficzny zyskuje kolejne ciekawe funkcje, które zbliżają go do konkurencyjnych rozwiązań

Wraz z rozwojem najnowszej wersji systemu Microsoftu - Windowsa 11 - nieznacznemu usprawnieniu ulegają także niektóre funkcje oraz preinstalowane oprogramowanie. Niemalże od samego początku istnienia systemu użytkownicy mają styczność z domyślnym programem graficznym firmy - Paintem. Od zawsze oferował on prostą funkcjonalność i tak naprawdę nie nadawał się do zaawansowanej pracy z grafiką. Microsoft stawia jednak kolejne kroki, aby to zmienić.

Program graficzny obecny w prawie każdej odsłonie systemu Windows - Microsoft Paint - niebawem doczeka się kolejnych usprawnień. Tym razem do dyspozycji użytkowników trafią funkcje znane z praktycznie wszystkich dostępnych "konkurencyjnych" programów.

W ostatnim czasie można zauważyć, że Microsoft skupił bardziej swoją uwagę właśnie wokół omawianego programu Paint. Praktycznie zapomniane przez wszystkich oprogramowanie już niebawem otrzyma kolejne funkcjonalności. Na ten moment ogłoszono je jedynie dla wszystkich użytkowników, którzy korzystają z kanałów wczesnego dostępu (Dev i Canary), natomiast z czasem każdy będzie mógł z nich skorzystać. Omawiana nowość dotyczy możliwości tworzenia warstw i pracy na nich. Przy okazji program jest w stanie obsłużyć także warstwę przezroczystości, a więc bez problemu otworzy i zapisze pliki w formacie .png. Zmiana, mimo że dość nieznaczna, daje nam wgląd w kierunek, w jakim obecnie podąża Microsoft. Można założyć, że już niebawem program otrzyma kolejne przydatne opcje, a więc możliwe, że Gigant z Redmond w końcu na poważnie zajmie się swoim graficznym oprogramowaniem.

Wcześniejsza aktualizacja obejmowała natomiast funkcję automatycznego wykrywania obiektów, a zarazem usuwania tła. Już ten krok był dość interesujący, albowiem firma w ciągu tych wszystkich lat nie skupiała się nadto na Paincie. Użytkownicy, którzy mogli przetestować tę opcję, byli dość zaskoczeni rezultatami, które mimo wszystko nie były idealne. W tamtym momencie program nie miał aż takich możliwości, ponieważ nie była obsługiwana warstwa przezroczystości. Istnieje więc spora szansa, że Paint z czasem stanie się jakąkolwiek konkurencją dla popularnego programu graficznego Gimp - choć przed osiągnięciem takiego scenariusza upłynie jeszcze całkiem sporo czasu.

Źródło: Microsoft