Banishers: Ghosts of New Eden - deweloperzy od Life is Strange z klimatyczną zapowiedzią zdradzającą datę premiery

Nadchodzące miesiące przyniosą niesamowitą wręcz liczbę hitów z różnych gatunków. Już w sierpniu trzecie Wrota Baldura zawitają na pecety (a nieco ponad miesiąc później PlayStation 5), poprzedzając całą lawinę pozycji w rodzaju Starfielda, drugiego Spider-Mana czy oczywiście dodatku do Cyberpunka 2077. Szczęścia na końcówkę roku poszuka także zespół DONTNOD Entertainment, który kilkakrotnie zdążył się już co najmniej całkiem dobrze zapamiętać.

Banishers: Ghosts of New Eden pojawi się 7 listopada na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Inna sprawa, że listopad będzie już zdecydowanie mniej obleganym przez szlagiery okresem jesieni, toteż można powiedzieć, że deweloperzy przeczekają burzę. Nie dostaliśmy ostatnio co prawda kolejnej porcji rozgrywki, ale za to wreszcie pojawiła się data premiery, jak również całkiem efektowny filmowy trailer oraz zawartość edycji kolekcjonerskiej. Osoby, które zdecydują się wyłożyć na nią 200 euro, otrzymają steelbook, artbook, specjalną figurkę z bohaterami, dwa pierścionki, a także oczywiście sam egzemplarz gry (co nie zawsze jest oczywiste).

Banishers: Ghosts of New Eden może być całkiem interesującą pozycją na końcówkę roku. DONTNOD Entertainment znane jest z dość niekonwencjonalnego podejścia przy tworzeniu historii. Szczególnie pokazali to przy pierwszym Life is Strange, grze o młodej dziewczynie potrafiącej manipulować czasem. Udanym, choć nieidealnym eksperymentem francuskiego studia był Vampyr, gdzie wcielaliśmy się w cenionego chirurga, który powrócił do rodzinnej Anglii w czasach śmiertelnej epidemii hiszpanki, by natychmiast paść ofiarą krwiopijcy. Dostaliśmy tam przede wszystkim kilka pomysłowych mechanik, mających wpływ na rozgrywkę, etyczne decyzje oraz klimat rodem z powieści Brama Stokera. Tym razem trafimy do końcówki XVII wieku, gdzie poznamy dwoje łowców duchów na terenach Ameryki Północnej. Gdy kobieta ginie, ale nie idzie "dalej", jej towarzysz postanawia wyjaśnić tę tajemnicę. Twórcy serwują nam w ten sposób hybrydowy system (wymienna gra człowiekiem i zjawą) oraz - jak to zazwyczaj bywa w ich tytułach - wpływ na to, w którą stronę historia się rozwinie.

Źródło: Focus Entertainment