Baldur's Gate 3 - twórcy prezentują tytułowe miasto. Choć nie jest idealnie, to da się wyczuć klimat oryginału

Gry Baldur’s Gate 1 i 2 to legendarni przedstawiciele gatunku RPG. Zadanie stworzenia godnej kontynuacji, którego podjęło się studio Larian, jest zatem bardzo trudne. Materiały z gry i wczesny dostęp pokazują, że choć otrzymamy pozycję znacząco różniącą się od oryginalnych odsłon, to deweloperzy będą w stanie prawdopodobnie udźwignąć ten ciężar. Podczas PC Gaming Show zaprezentowano wreszcie tytułowe Wrota Baldura.

Studio Larian zaprezentowało tytułowe miasto z gry Baldur's Gate 3. Jego architektura przywodzi na myśl pierwszą odsłonę cyklu, choć charakter całości jest wyraźnie odmienny.

Wrota Baldura to nazwa głównego miasta, które będziemy mieli okazję odwiedzić w grze. Podrobienie atmosfery z oryginału jest praktycznie niewykonalne, ale wiele wskazuje na to, że studio Larian bardzo dobrze poradzi sobie z zadaniem, które spoczęło na jego barkach. W trakcie prezentacji przedstawiono nowy materiał wideo skupiający się na wspomnianej metropolii. Miasto wydaje się być bardzo żywe, a jego specyficzna architektura przywodzi na myśl klimat pierwszej części gry. Oczywiście Baldur’s Gate 3 działa na zupełnie innym silniku, w którym da się wyczuć elementy wspólne z serią Divinity: Original Sin, ale celem deweloperów nie jest wcale osiągnięcie łudzącego podobieństwa do pierwowzorów. Zamiast tego studio celuje w przedstawienie własnej wizji Zapomnianych Krain, przy jednoczesnym zachowaniu wierności podręcznikom do piątej edycji systemu Dungeons & Dragons.

Ważne jest to, że Wrota Baldura będą jedną, dużą lokacją. Miasto zaoferuje trzy główne strefy (dzielnicę zewnętrzną, dzielnicę wyższą i dzielnicę niższą), ale nie będą one przedzielone ekranami ładowania. To oczywiście całkowicie odmienna sytuacja od pierwszej odsłony cyklu, gdzie metropolia była podzielona na dziewięć głównych map, z czego każda wymagała oddzielnego ładowania. Zastosowane w trzeciej części podejście bardziej przystaje do czasów współczesnych i zapewnia większą spójność rozgrywki. Na obszarze Wrót Baldura będziemy mogli znaleźć mnóstwo treści i interakcji z postaciami niezależnymi. Prace nad miastem zajęły trzy-, a nawet czterokrotnie więcej czasu niż było to pierwotnie planowane. Jak przekonują twórcy, ma to być miasto z prawdziwego zdarzenia, w którym ujrzymy konsekwencje naszych wyborów z wcześniejszej części gry. Premiera Baldur's Gate 3 już 31 sierpnia bieżącego roku.

Źródło: Larian Studios