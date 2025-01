Baldur's Gate 3 - premierowy zwiastun gry Larian Studios na PlayStation 5 w cieniu doniesień o problemach z wydajnością

Już ponad miesiąc minął, odkąd wielka kontynuacja kultowej serii wyszła z Early Access. Po tym czasie zdecydowanie trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z jedną z najbardziej udanych premier tego roku (jeśli nie z numerem jeden). Pojawiały się oczywiście gdzieniegdzie problemy, z którymi ekipa z Larian Studios musi sobie radzić - jak np. techniczne kwestie związane z późniejszym etapem gry - ale sukces jest trudny do podważenia. Teraz czas na początek podboju konsol.

Baldur's Gate 3 wejdzie na konsole PlayStation 5 już 6 września o godzinie 18:00. Wygląda jednak na to, że nie obyło się bez pewnych kłopotów związanych z wydajnością tytułu.

Ostatnimi czasy najważniejszymi tematami związanymi z trzecim Baldurem była kwestia terminu wyjścia gry na konsole Xbox Series X|S oraz rewelacyjne oceny pecetowej wersji zarówno w przypadku recenzentów, jak i graczy. Teraz z kolei posiadacze konsol Sony aktualnej generacji mogą nacieszyć się jednym z faworytów do tytułu roku 2023. Z tej okazji deweloperzy wypuścili specjalną zapowiedź premierową, gdzie aktorka głosowa odpowiadająca za kwestie postaci Shadowheart wprowadza nas do świata Faerûnu. Standardowa edycja Baldur's Gate 3 kosztować nas będzie 319 zł, jeżeli zaś chcemy pograć nieco wcześniej i otrzymać kilka małych cyfrowych bonusów, za edycję deluxe zapłacimy 359 zł.

Niestety, ale premiera nie zapowiada się perfekcyjnie. Jeden z kanałów zdążył już przeanalizować kwestię wydajności na PlayStation 5. I choć koniec końców podkreśla się, że wciąż mamy do czynienia z pozycją jak najbardziej grywalną, nie wszystko jeszcze działa tak, jak powinno. Tak jak zapowiadano, mamy dwie graficzne opcje: tryb jakości docelowo w 30 klatkach na sekundę przy rozdzielczości natywnej 1440p skalowanej do 4K oraz wydajności - tutaj już do dyspozycji jest 1080p. O ile pod kątem czysto graficznym nie ma raczej specjalnych zaskoczeń, o tyle liczba fps-ów jest daleka od stabilnej nawet w trybie wydajnościowym. W bardziej wymagających miejscach - z nieszczęsnym miastem na czele - odnotowano spadki poniżej "trzydziestki". Ponadto czas ładowania pomiędzy przechodzeniem z jednej lokacji do drugiej może wynieść nawet do okolic 40 sekund. Większość wymienionych problemów nie jest aż tak poważna w przypadku gry z rzutu izometrycznego, jednak Larian będzie miało co nieco do poprawy.

Źródło: Larian Studios (Youtube), GLITCHED.online