Baldur’s Gate 3 - nowy zwiastun i premiera w Steam Early Access

Zgodnie z zapowiedzią, podczas trwającej dwie godziny prezentacji Guerrilla Collective, na której pokazano zwiastuny i fragmenty rozgrywki z różnych gier, pojawiło się Baldur’s Gate 3. Larian Studios opublikowało nowy materiał wideo z niepokazywanymi wcześniej scenami oraz krótkim omówieniem Swena Vincke’ego, założyciela belgijskiego studia, w którym poruszył on plany związane z wielce oczekiwanym RPG-iem. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, kiedy kontynuacja sagi stworzonej przez BioWare zawita do wczesnego dostępu na platformie Steam i Google Stadia. Przy okazji ujawniono, że za kilka dni doczekamy się kolejnego obszernego gameplayu, będącego zapowiedzią zawartości, która pojawi się w wersji alfa przeznaczonej dla graczy.

Larian Studios zdradziło, że Baldur’s Gate III zawita do Steam Early Access oraz na platformę Google Stadia już w sierpniu 2020 roku. Przynajmniej ma taką nadzieję, bo w zwiastunie mniej lub bardziej żartobliwie znalazł się dopisek „może”. Będzie to zależne od tego, czy uda się m.in. zrealizować wszystkie niezbędne sesje motion capture. Pokrywa się to z wcześniejszymi planami zespołu deweloperskiego. Pod koniec lutego, gdy po raz pierwszy pokazano gameplay z gry, ujawniono, że wczesny dostęp na platformie Steam ruszy w ciągu kilku miesięcy i wygląda na to, że pandemia koronawirusa nie pokrzyżowała wszystkich planów Larian Studios.

Data premiery pełnej wersji Baldur’s Gate 3 nie została ujawniona. Biorąc pod uwagę, jak bardzo rozbudowane ma być nowe dzieło Larian Studios i jak długo we wczesnym dostępie były dwie odsłony Divinity: Original Sin, można śmiało założyć, że do wydania dojdzie najwcześniej w 2021 roku, a prawdopodobnie pod jego koniec. Baldur’s Gate 3 ma być dostępne z polskimi napisami, ale we wczesnym dostępie gracze będą skazani jedynie na anglojęzyczną wersję. Na wydarzeniu Guerrilla Collective pokazano świeży zwiastun oraz kilka nowych fragmentów rozgrywki. Na kolejny gameplay, który będzie transmitowany na żywo na kanale dnd w serwisie Twitch, trzeba poczekać do 18 czerwca.

