Baldur’s Gate III na gameplayu. Gra trafi do Steam Early Access

Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj o godzinie 21:00 czasu polskiego odbyła się na PAX East 2020 oficjalna prezentacja gry Baldur’s Gate III. Pokaz był transmitowany na żywo na kanale YouTube Google Stadia. Zobaczyliśmy kilkadziesiąt minut gameplayu wraz z intro oraz krótkim przedstawieniem ekranu tworzenia postaci. Dzięki pokazowi można zapoznać się z mechanikami gry – rozgrywka wygląda w dużej mierze na podrasowane Divinity: Original Sin II. Dotyczy to również oprawy wizualnej, tym bardziej że Baldur’s Gate III działa na zmodyfikowanym autorskim silniku znanym z ostatnich tytułów belgijskiego Larian Studios. Z tej okazji poznaliśmy nowe szczegóły na temat oczekiwanego RPG-a oraz potwierdziły się plotki o planowanym uruchomieniu wczesnego dostępu na platformie Steam.

Podczas pokazu Baldur’s Gate III na PAX East 2020 zobaczyliśmy obszerny fragment rozgrywki, dzięki któremu można wstępnie ocenić m.in. walkę (turową!), dialogi między postaciami oraz oprawę audio-wizualną. Gra wystartuje wkrótce w Steam Early Access.

Po efektownym i klimatycznym intro gry z dobrze znanym fanom Baldur’s Gate II: Cienie Amn łupieżcą umysłu w roli głównej rozpoczęła się właściwa część prezentacji prowadzona przez Swena Vincke'ego, założyciela Larian Studios. Skojarzenia z Divinity: Original Sin są na miejscu, ponieważ produkcje są pod wieloma względami zbliżone do siebie i nie ma to związku wyłącznie z zastosowanym silnikiem (jest to nowa, ulepszona wersja Divinity Engine). Przed rozpoczęciem rozgrywki tradycyjnie tworzymy swojego bohatera, decydując o płci, klasie (na początek ma być ich sześć, w tym czarodziej, kleryk, łowca, łotrzyk i wojownik), rasie (m.in. elf, wysoki elf, krasnolud, człowiek, diabelstwo) i tle fabularnym. Swen na potrzeby prezentacji wybrał z góry zdefiniowaną postać wampirzego pomiota (oprócz tego w drużynie można mieć trzech towarzyszy – paru poznajemy w trakcie gameplayu).

Niestety, fani serii Baldur’s Gate, którzy oczekiwali powrotu walki w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą, będą rozczarowani. Deweloper potwierdził, że starcia zostały zrealizowane z myślą o systemie turowym, który można wykorzystywać nie tylko w walce, ale również poza nią, np. podczas skradania w celu zaskoczenia wroga. Twórcy udowodnili, że znają się na turówkach jak mało który producent RPG-ów, ale spodziewaliśmy się, że podążą śladami studia Obsidian Entertainment i zaoferują dwa modele pojedynków, zadowalając miłośników obu rozwiązań. Walka prezentuje się bardzo podobnie do Divinity: Original Sin i nie należy do najłatwiejszych. Swen zwrócił uwagę także na dialogi, których prezentacja przypomina współczesne RPG-i pokroju Wiedźmina 3. Nasze wybory podczas rozmów będą miały oczywiście przełożenie na przebieg rozgrywki, np. pierwszą postacią, którą napotykamy, mogliśmy się pożywić (w końcu bohaterem był wampir) albo przyłączyć się do niej i wykonać cel wspólnie.

Przygotowywana przez studio Larian gra ma opierać się na zasadach piątej edycji Dungeons and Dragons. Przygoda, nad którą pracuje ponad 300 osób, ma być jeszcze bardziej rozbudowana od tych, które oferowały poprzednie tytuły Belgów i wystarczy nawet na ponad sto godzin. Tak jak przewidywano, Baldur’s Gate III trafi najpierw do wczesnego dostępu na platformie Steam, ale nie poznaliśmy dokładnej daty startu. Ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Gra będzie – podobnie jak Divinity: Original Sin II – w pełni udźwiękowiona (każdy dialog z podłożonym głosem) oraz dostępna z polskimi napisami. Przynajmniej pełna wersja, która zapewne ukaże się nie wcześniej niż w 2021 roku, takowe otrzyma. Baldur’s Gate III powstaje na razie z myślą o PC, ale będzie również dostępne w usłudze streamingowej Google Stadia.

Źródło: Larian Studios, YouTube