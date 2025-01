Baby Steps - Wyrusz w przygodę życia z prawie 40-letnim bezrobotnym nieudacznikiem, w której chodzenie jest sztuką

Na wydarzeniu Summer Game Fest 2023 swoje trzy grosze dorzucił również amerykański wydawca Devolver Games, prezentując cztery nadchodzące produkcje różnych twórców. Jedną z nich jest tytułowa gra Baby Steps. Za jej produkcje odpowiada Bennett Foddy znany z gier o pokręconym sterowaniu. W omawianym tytule również możemy spodziewać się takich mechanik, przyjdzie nam bowiem wcielić się w bezrobotnego 35-latka, który będzie musiał... nauczyć się chodzić.

Baby Steps to humorystyczna gra od znanego twórcy Bennetta Foddy'ego, która zabierze nas w bardzo niecodzienną przygodę. Wcielimy się w 35-letniego Nate'a, który w wyniku zrządzenie losu przenosi się do innego świata, aby na nowo nauczyć się stawiać kroki.

Bennetta Foddiego kojarzy zapewne każda osoba, która spróbowała swoich sił w grze Getting Over It. Wcielaliśmy się wtedy w postać mężczyzny umieszczonego w wielkim garnku z całkiem sporych rozmiarów młotem, a naszym celem była wspinaczka w górę po przeszkodach. Wszyscy, którzy mieli to nieszczęście zagrać w ten tytuł, dochodzili do granic swoich możliwości, jeśli chodzi o trzymanie nerwów na wodzy. Wszystko przez bardzo trudne sterowanie. Oczywiście gra była również całkiem humorystyczna. Taka też będzie kolejna produkcja od omawianego twórcy. Przy Baby Steps pomagać mu będą Gabe Cuzzillo, a także Matt Boch, czyli twórcy dobrze ocenianej gry Ape Out. Jak już częściowo zostało to wspomniane we wstępie, tym razem poznamy historię niemal 40-letniego bezrobotnego mężczyzny, który kolokwialnie mówiąc "siedzi" na utrzymaniu rodziców i nie zamierza zrobić nic sensownego ze swoim żywotem. Wszystko się jednak zmieni za sprawą nieoczekiwanego wydarzenia.

Prosto ze swojej kanapy ulokowanej gdzieś w rodzinnej piwnicy, Nate zostaje przeniesiony wprost do innego świata. Zostanie więc zmuszony dowiedzieć się, co się właściwie stało. Za nim to jednak nastąpi, główny bohater będzie musiał na nowo nauczyć się chodzić. Jednak jak się okazuje, zadanie te wcale nie będzie należeć do najłatwiejszych. Jako gracze możemy z pewnością oczekiwać sporej ilości uśmiechu, kiedy to przyjdzie nam pokracznie stawiać pierwsze kroki na nieznanym lądzie. Raz za razem nasza postać będzie się przewracać w dość komiczny sposób, a dialogi prowadzone z postaciami pobocznymi tylko dodadzą do gry sporej dozy humoru. Jedyny minus, jaki się wyłania z całej produkcji, to data premiery. Przewidziano ją na 2024 rok, a więc każdy, kto się choć trochę zaciekawił, będzie musiał nieco poczekać.

