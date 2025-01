Banishers: Ghosts of New Eden - nowe, nieliniowe action RPG od twórców Life is Strange oraz Vampyr z fragmentami rozgrywki

DONTNOD Entertainment to ekipa weteranów, którzy już nieraz zdążyli nas zainteresować niebanalnymi projektami. Przede wszystkim wymienić należy oczywiście Life is Strange, dla wielu grę kultową. Ale poza tym w 2018 wypuścili chociażby Vampyra - tytuł, który ma swoje wady (przede wszystkim techniczne), ale przedstawia fascynującą historię pewnego lekarza, który zostaje przemieniony w krwiopijcę. Na Summer Game Fest pokazali z kolei nową grę.

Banishers: Ghosts of New Eden to zaplanowane na końcówkę 2023 roku RPG akcji od doświadczonego studia. W trakcie Summer Game Fest 2023 otrzymaliśmy pierwszy trailer ze spojrzeniem na rozgrywkę.

Historia w Banishers: Ghosts of New Eden przenosi nas do Ameryki Północnej pod koniec XVII wieku. Bohaterami są Red mac Raith i Antea Duarte - łowcy duchów i zarazem kochankowie. Pewnego razu towarzyszka mężczyzny ginie, lecz zamiast odejść w zaświaty sama staje się zjawą. To zmienia układ sił, a także nakierowuje parę na nowy cel: znalezienie przyczyny tak dziwnej kolei rzeczy. Innymi słowy, ekipa z DONTNOD zawitała z nowym w miarę świeżym konceptem narracyjnym, który może mieć ciekawe zastosowania w mechanice gry.

Tym sposobem Banishers: Ghosts of New Eden zaproponuje nam hybrydowy styl rozgrywki. Będziemy bowiem przełączać się pomiędzy Redem oraz eteryczną Anteą, z racji swojego stanu posiadającymi zupełnie odmienny zestaw zdolności. Wraz z progresem przyjdzie nam rzecz jasna ich rozwijać, mierząc się przy tym z kolejnymi przeciwnościami. Tytuł jest nieliniowy, co oznacza też, że w trakcie eksploracji pojawią się konkretne opcje związane z moralnymi wyborami, które wpłyną na to, jak rozegra się fabuła. Gra wejdzie na rynek na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. A oto sam zwiastun:

