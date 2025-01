ASUS Zenfone 12 Ultra - znamy datę premiery nowego flagowca. To może być ROG Phone 9 w cywilnej formie

Jeszcze niedawno smartfony ASUS Zenfone kojarzyły nam się z kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu mocno wyróżniały się na tle coraz większej konkurencji. W końcu jednak nawet tajwański producent poszedł w stronę niemal 7-calowych ekranów, ale wcale nie oznacza to, że ASUS nie ma już nic ciekawego do zaoferowania. Mało tego, firma ciągle dba o poprawę w różnych aspektach. Wiemy już, że w najbliższej serii Zenfone'ów możemy oczekiwać kilku nowych funkcji AI.

ASUS Zenfone 12 Ultra zadebiutuje już 6 lutego. Producent zapowiedział, że urządzenie otrzyma nowe funkcje AI, natomiast sam smartfon powinien być dosyć podobny do gamingowego ROG Phone'a 9.

ASUS zapowiedział właśnie, że już 6 lutego bieżącego roku zaprezentowany zostanie smartfon Zenfone 12 Ultra. Premiera odbędzie się więc niedługo po pokazie modeli Samsung Galaxy S25 - dla porównania, zeszłoroczny Zenfone 11 Ultra debiutował 14 marca 2024 roku. Póki co nie zdradzono jeszcze szczegółów na temat nadchodzącego urządzenia, ale poniżej widoczna wiadomość opublikowana na portalu X (Twitter) wskazuje na ulepszenia w zakresie fotografii i wideo, które mają zostać zagwarantowane przez nowe funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Wygląda na to, że smartfon umożliwi zablokowanie ostrości dla danego obiektu w nagraniach wideo w jakości 4K, choć spodziewamy się, że to nie jedyna nowość.

1, 2, 3... Action!

Zenfone 12 Ultra unlocks the power of AI, so get ready to step into a new era of mobile photography excellence!

Stay tuned for the ultimate upgrade on February 6 at 14:30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/tEtOwSaoqU — ASUS (@ASUS) January 12, 2025

Zeszłoroczny ASUS Zenfone 11 Ultra okazał się bardzo podobny do gamingowego ROG Phone'a 8, dlatego absolutnie nie będziemy zdziwieni, jeśli Zenfone 12 Ultra okaże się cywilną wersją wydanego niedawno ROG Phone'a 9 (Pro). Jeśli to przypuszczenie się potwierdzi, będziemy mieć do czynienia z podobnie prezentującym się modelem wyposażonym w układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,78-calowy ekran AMOLED czy baterię 5800 mAh. Mamy jednak nadzieję, że niebawem producent zdradzi niebawem nieco więcej na ten temat.

Źródło: ASUS, Android Authority