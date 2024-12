ASUS Zenfone 11 Ultra - premiera smartfona z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. To ROG Phone 8 w wersji dla Kowalskiego

Ostatnie flagowe smartfony ASUS Zenfone wyróżniały się całkiem kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu zyskały sobie wierną grupę fanów. Wygląda jednak na to, że producentowi nie uśmiecha się wydawanie kolejnych modeli o niewielkich gabarytach. Nowy Zenfone 11 Ultra mocno nawiązuje do ROG Phone'a 8, a to oznacza nie tylko podobną stylistykę, ale również spory ekran na pokładzie. Na całe szczęście specyfikacja tego modelu prezentuje się porządnie.

ASUS Zenfone 11 Ultra w wersji 12/256 GB został wyceniony na 4599 zł, natomiast wariant 16/512 GB kosztuje 5099 zł. Nie jest więc tanio, ale na szczęście w trakcie trwającej właśnie przedsprzedaży można zakupić smartfona o 400 zł taniej.

ASUS Zenfone 11 Ultra posiada 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Całość zasilana jest przez układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 współpracujący z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X i 256 lub 512 GB pamięci UFS 4.0. Na pleckach mamy zestaw trzech aparatów fotograficznych 50 MP + 32 MP (telefoto) + 13 MP (ultraszeroki kąt), natomiast z przodu, w niewielkim notchu umieszczono kamerkę 32 MP. Użytkownik raczej nie powinien obawiać się krótkiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie zostało wyposażone w baterię 5500 mAh z obsługą ładowania 65 W i ładowania indukcyjnego 15 W. Szkoda tylko, że w zestawie nie znajdziemy żadnego zasilacza...

ASUS Zenfone 11 Ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Pamięć 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM

256 GB / 512 GB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,78" 1080 x 2400 px, LTPO AMOLED

144 Hz Aparaty tylne 50 MP (f/1.9, PDAF, gimbal OIS)

32 MP (f/2.4, PDAF, OIS ) telefoto, zoom optyczny do x3.0

13 MP (f/2.2) ultarszerokokątny Aparat przedni 32 MP (f/2.5) Akumulator 5500 mAh / 65 W + Qi 15 W Wymiary i waga 163,8 x 76,8 x 8,9 mm, 224 g System Android 14 Inne Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, IP68 Cena 12+256 GB - 4599 zł

16+512 GB - 5099 zł

Całość pracuje pod kontrolą Androida 14, ale co równie ważne w kwestii oprogramowania, producent zapewnia kilka funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Mowa tutaj o:

AI Noise Cancellation - poprawia jakość rozmów telefonicznych lub połączeń przez komunikatory

AI Call Translator - przekształca mowę na tekst i tłumaczy ją na wybrany język

AI Wallpaper - pozwala na łatwe tworzenie spersonalizowanych tapet

AI Transcript - transkrypcja w czasie rzeczywistym podczas korzystania z dyktafonu

ASUS podkreśla także, że urządzenie ma aluminiową ramkę i szklane plecki (materiały pochodzą z recyklingu), a w sklepach znajdziemy warianty kolorystyczne Skyline Blue i Eternal Black, Misty Grey i Desert Sand. Zenfone 11 Ultra w wersji 12/256 GB został wyceniony na 4599 zł, natomiast wariant 16/512 GB kosztuje 5099 zł. Nie jest więc tanio, ale na szczęście w trakcie trwającej właśnie przedsprzedaży można zakupić smartfona o 400 zł taniej.

Źródło: ASUS