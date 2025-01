ASUS ROG Phone 8 i 8 Pro - specyfikacja i grafiki przed oficjalną premierą. Smartfony będą flagowcami z krwi i kości

Wielu producentów smartfonów decyduje się na tworzenie urządzeń mobilnych, które są przeznaczone do gier i bardziej wymagających zadań. Jednym z nich jest ASUS, który od października 2018 roku oferuje nam smartfony z linii ROG (Republic of Gamers). Najnowsza ósma generacja ma się ukazać na targach elektroniki CES w 2024 roku. Jednak już teraz poznaliśmy niemalże pełną specyfikację urządzeń oraz ich wygląd. Zapowiada się całkiem interesująco.

O nadchodzących gamingowych smartfonach ASUS ROG z serii 8 wiemy już niemal wszystko. W porównaniu z poprzednią generacją zauważymy kilka zmian, natomiast po raz kolejny będziemy mieli do czynienia ze smartfonami o flagowej specyfikacji.

Już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć, że z tylnego panelu postanowiono pozbyć się dodatkowego wyświetlacza. Jednakże nadal mamy do czynienia z podświetlanym logo. Całość prezentuje się teraz całkiem elegancko i schludnie, choć "pod maską" skrywa naprawdę świetne podzespoły. W skład ósmej generacji wejdą dwa modele: podstawowy oraz wersja Pro. Oba będą mogły skorzystać z mocy najnowszej generacji układów od Qulcomma, a więc Snapdragona 8 Gen 3. Na dodatek otrzymamy do dyspozycji nawet 24 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci flash UFS 4.0. Na froncie znalazł się panel Flexible AMOLED o przekątnej 6,78 cala oraz rozdzielczości FHD+. W przypadku wersji Pro ekran wyróżnia się obsługą HDR10, odświeżaniem do 165 Hz, a jego jasność szczytowa wynosi 2500 nitów (zapewne bardzo podobnie sytuacja wygląda w podstawowym modelu).

ASUS ROG Phone 8 ASUS ROG Phone 8 Pro Ekran 6,78" Flexible AMOLED, FHD+

Corning Gorilla Glass Victus 2 6,78" Flexible AMOLED, FHD+

Corning Gorilla Glass Victus 2

HDR10, LTPO, do 165 Hz, 2500 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

1 x 3,3 GHz Cortex-X4 + 3 x 3,15 GHz Cortex-720

2 x 2,96 GHz Cortex-720 + 2 x 2,26 GHz Cortex-520 Układ graficzny Qualcomm Adreno 750 GPU (3,3 GHz) Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 16 / 24 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 4.0 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Norma IP IP68 Aparaty tylne - 50 (Sony IMX890) + 13 + 32 MP Aparat przedni - 32 MP Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Akumulator 5500 mAh, QuickCharge 5.0 System Android 14 (ROG UI) Wymiary i waga - 163,8 x 76,8 x 8,9 mm / 225 g

Wariant Pro wyróżnia się również zapleczem fotograficznym, wszak główną jednostką jest tu Sony IMX890. Nie ma jeszcze żadnych informacji co do zastosowanych kamer w bazowej odsłonie. Na pokładzie znalazły się także moduły łączności bezprzewodowej takie jak Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, a także NFC. Akumulator to całkiem pojemne ogniwo (5500 mAh), które wspiera technologię szybkiego ładowania QuickCharge 5.0. Oczywiście, jako że mamy do czynienia z serią ROG, możemy liczyć na dodatkowe akcesoria, jak choćby aktywne chłodzenie, które posłuży również za podstawkę (AeroActive Cooler X). Smartfon zostanie oficjalnie przedstawiony na wspomnianych targach CES w 2024 roku, które odbędą się w Las Vegas.

Źródło: WindowsReport