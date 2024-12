Test smartfona ASUS ROG Phone 9 - pozycja obowiązkowa dla zapalonych graczy. Wydajność przede wszystkim!

Dzisiejsze smartfony świetnie nadają się nie tylko do komunikacji z innymi, ale również do robienia zdjęć, nagrywania filmów, przeglądania sieci, a także grania. O ile jednak kiedyś mobilny gaming kojarzył się przede wszystkim z prostymi aplikacjami do zabijania czasu w stylu Tetrisa czy kultowego Snake'a, to dziś granie na telefonie w zasadzie niewiele różni się od grania na pececie czy konsolach. Dość powiedzieć, że na urządzeniach z Androidem czy iOS dostępne są już takie tytuły, jak np. GTA: San Andreas, Call of Duty Mobile, Diablo Immortal czy dwie pierwsze odsłony Baldur’s Gate. Innymi słowy, nic nie stoi na przeszkodzie, by wciągnąć się w rozgrywkę na długie godziny. Nic więc dziwnego, że niektórzy producenci oferują specjalne smartfony z licznymi funkcjami wspomagającymi mobilne zmagania. Ale który z nich jest bezdyskusyjnie najlepszy? Cóż, zdaje się, że firma ASUS przygotowała dla nas zdecydowaną odpowiedź na to pytanie...

Autor: Piotr Piwowarczyk

Na pewno zwróciliście uwagę, że chip Snapdragon 8 Elite dosyć szybko trafił do pierwszych smartfonów. O ile w poprzednich latach pierwsze modele z topową jednostką Qualcomma lądowały w rodzimych sklepach zazwyczaj zimą, tak tym razem jest inaczej. Już kilka tygodni temu na naszych łamach recenzowaliśmy realme GT 7 Pro z tym układem, a to przecież nie jedyny smartfon z tym SoC na rynku - jest przecież również ASUS ROG Phone 9. Model ten pojawił się na rynku wraz z droższym wariantem Pro wyróżniającym się np. 32-megapikselowym teleobiektywem oraz podświetlaną obudową z 648 diodami. My omówimy jednak podstawową wersję, która powinna zainteresować nieco bardziej oszczędnych graczy, którzy rzadko robią zdjęcia i nie wymagają aż tak efektownego podświetlenia.

ASUS ROG Phone 9 to smartfon stworzony dla najbardziej wymagających graczy. Wyróżnia się potężną specyfikacją, gamingowym oprogramowaniem, dotykowymi triggerami, oryginalnym designem i podświetleniem Mini LED na pleckach. Całość działa pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką ROG UI.

Mimo tego, że w nazwie omawianego urządzenia brakuje dopisku Pro czy Ultra, specyfikacja i tak jest całkowicie topowa - przynajmniej dla graczy. Całość zasilana jest chipem Snapdragon 8 Elite współpracującym z 12 GB RAM-u LPDDR5X i szybką pamięcią UFS 4.0. Producent zadbał o wyjątkowy ekran. Mamy tutaj 6,78-calowy panel AMOLED LTPO cechujący się rozdzielczością Full HD+ oraz częstotliwością odświeżania ekranu aż do 185 Hz. Warto wspomnieć też o baterii 5800 mAh, która powinna zapewnić całkiem długi czas pracy z dala od ładowarki. Ogniwo obsługuje ładowanie o mocy 65 W i ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. A co z aparatami fotograficznymi? W tak stricte gamingowym smartfonie pełnią one zupełnie drugoplanową rolę, ale na szczęście producent zadbał o to, by gracze również mogli cieszyć się co najmniej przyzwoitymi zdjęciami. Na pokładzie mamy bowiem aparat główny Sony LYTIA 700 (50 MP), aparat ultraszerokokątny 13 MP i "oczko" do zdjęć makro 5 MP. Z przodu ulokowano natomiast kamerkę do selfie i wideorozmów 32 MP.

ASUS ROG Phone 9 realme GT 7 Pro nubia REDMAGIC 9S Pro Platforma mobilna Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Procesor graficzny Adreno 830 Adreno 830 Adreno 750 System operacyjny Android 15 z ROG UI Android 15 z realme UI Android 14 z REDMAGICOS Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 + USB 2.0 USB-C 2.0 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,78" AMOLED 185 Hz 6,78" OLED 120 Hz 6,8" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px 2780 x 1264 px 2480 x 1116 px Kamera przednia 32 MP 16 MP 16 MP Kamera tylna 50 + 13 + 5 MP 50 + 50 + 8 MP 50 + 50 + 2 MP Klasa odporności IP68 IP68 + IP69 - Akumulator 5800 mAh 6500 mAh 6500 mAh Ładowanie 65 W + Qi 15 W 120 W 80 W Wymiary obudowy 163,8 x 76,8 x 8,9 mm 162,5 x 76,9 x 8,6 mm 164 x 76,4 x 8,9 mm Waga urządzenia 227 g 223 g 229 g Cena 12+256 GB - 4899 zł

12+512 GB - 5099 zł 12+512 GB - od ok. 3700 zł 12+256 GB - od ok. 4500 zł

ASUS ROG Phone 9 wyróżnia się także obudową IP68 z 85 diodami Mini LED na pleckach, mini-jackiem 3,5 mm, dodatkowym złączem USB-C umożliwiającym podpięcie np. specjalnej nasadki chłodzącej AeroActive Cooler X, triggerami na bocznej ramce, a także systemem Android 15 z nakładką ROG UI zapewniającą wiele udogodnień dla graczy. Urządzenie dostępne jest w wersji Phantom Black z 256 GB pamięci za 4899 zł, aczkolwiek można jeszcze dopłacić 200 zł do modelu Storm White z 512 GB pamięci. My otrzymaliśmy tę drugą, która - co ciekawe - wyjątkowo wyróżnia się 16 GB RAM-u na pokładzie. Nasz zestaw obejmuje także ładowarkę 65 W (niestety nie powinno jej być w zestawie sprzedażowym). Do testów otrzymaliśmy także widoczny poniżej moduł chłodzenia oraz specjalne etui ROG Chill Case.

AeroActive Cooler X Pro - dodatkowy moduł chłodzący do ROG Phone 9 (cena: 499 zł)

ROG Chill Case - specjalne etui dostępne w osobnej sprzedaży. Jak twierdzi producent, umożliwia obniżenie temperatury smartfona nawet o 17% (cena: 229 zł)