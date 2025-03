Test smartfona Xiaomi 14T - uniwersalny model dla wymagających użytkowników. Dimensity 8300-Ultra robi robotę!

Najwięksi producenci smartfonów z systemem Android najczęściej prezentują swoje modele zimą lub wczesną wiosną, ale nie oznacza to, że druga połowa roku bywa zupełnie nudna. Niektórzy mają w zwyczaju wydawać wtedy nieco odchudzone wersje flagowców. Robi tak np. chińskie Xiaomi, które przyzwyczaiło nas do pokazywania modeli z literką T. Historia pokazuje, że choć nieco odstają one od "pełnego" topowego smartfona oznaczonego samą liczbą, można po nich spodziewać się nadal mocnej specyfikacji, a przy tym całkiem atrakcyjnej ceny. Nie inaczej jest również w tym roku. Niedawno na sklepowych półkach pojawiły się smartfony Xiaomi 14T Pro i Xiaomi 14T, które z miejsca stały się ciekawymi opcjami dla wymagających, aczkolwiek nieco oszczędnych konsumentów. My wzięliśmy na tapet ten drugi, nieco tańszy model. Czy warto się nim zainteresować?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Oczywiście nie jest tajemnicą, że Xiaomi 14T Pro i Xiaomi 14T są do siebie bardzo podobne. Z tej dwójki jednak tylko model Pro może być uznawany za pełnoprawnego flagowca, bowiem na jego pokładzie znalazł się chip MediaTek Dimensity 9300+, czyli jeden z najmocniejszych układów SoC dla smartfonów (choć zapowiedziano już jego następcę, czyli Dimensity 9400). Ponadto urządzenie oferuje m.in. obiecujący potrójny aparat z główną jednostką 50 MP Light Fusion 900 i baterię 5000 mAh z obsługą ładowania 120 W. Na całe szczęście omawiany w tym artykule Xiaomi 14T i tak wcale nie ma się czego wstydzić, bowiem lwia część specyfikacji i tak pozostaje ta sama! Mimo nieflagowego procesora i ledwie kilku drobnych oszczędności końcowa cena jest aż 1000 zł niższa. Brzmi jak przepis na hit? Sprawdźmy to!

Xiaomi 14T cechuje się bardzo mocną specyfikacją, obiecującym zestawem aparatów, systemem z długim wsparciem i funkcjami AI, a w dodatku wcale nie kosztuje majątku. Czy to nowy wyższej średniej półki? Cóż, na pewno wiele na to wskazuje!

Xiaomi 14T ma 6,67-calowy ekran AMOLED CrystalRes o częstotliwości odświeżania obrazu 144 Hz. Całość działa w oparciu o chip MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Nie jest to topowa jednostka, ale o na brak mocy obliczeniowej raczej i tak nikt nie powinien narzekać - nawet zapaleni gracze. Układ pracuje we współpracy z 12 GB RAM-u i 256 GB szybkiej pamięci UFS 4.0 (recenzowany model ma 512 GB pamięci). Nieźle zapowiada się zestaw aparatów fotograficznych, bowiem producent zadbał o główny aparat 50 MP Sony IMX906, teleobiektyw 50 MP z 2-krotnym zoomem optycznym i ultraszerokokątną jednostkę 12 MP. Co więcej, cały zestaw wspierany jest algorytmami Leica. Resztę specyfikacji uzupełnia bateria 5000 mAh z obsługą ładowania 67 W HyperCharge, głośniki stereo, port IrDA czy obudowa IP68.

Xiaomi 14T Samsung Galaxy S24 FE Google Pixel 8 Pro Platforma mobilna Dimensity 8300-Ultra Exynos 2400e Tensor G3 Procesor graficzny Mali G615-MC6 Xclipse 940 Immortalis-G715s MC10 System operacyjny Android 14 z HyperOS Android 14 z OneUI Android 14 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 4.0 128 GB / 256 GB UFS 3.1 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,67" AMOLED 144 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz 6,7" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2712 x 1220 px 2340 x 1080 px 2992 x 1344 px Kamera przednia 32 MP 10 MP 10,5 MP Kamera tylna 50 + 50 + 12 MP 50 + 8 + 12 MP 50 + 48 + 48 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 5000 mAh 4700 mAh 5050 mAh Ładowanie 67 W 25 W + Qi 15 W 30 W + Qi 23 W Wymiary obudowy 160,5 x 75,1 x 7,8 mm 162 x 77,3 x 8 mm 162,6 x 76,5 x 8,8 mm Waga urządzenia 195 g 213 g 213 g Cena 12+256 GB - 2999 zł 8+128 GB - od ok. 2500 zł 12+128 GB - od ok. 2900 zł

Oczywiście można żałować, że producent oszczędził nieco na złączu USB-C czy braku ładowania indukcyjnego, ale poza tym naprawdę trudno się do czegoś przyczepić. Mamy tu przecież szybki procesor, porządny zestaw aparatów, a w dodatku całość działa na Androidzie 14 z nakładką HyperOS - użytkownicy mogą więc liczyć na długie wsparcie i kilka funkcji AI. Xiaomi 14T występuje u nas wyłącznie w wersji pamięciowej 12+256 GB i kosztuje 2999 zł. Dodam jeszcze, że do 24 października obowiązywała promocja, w ramach której można było odebrać 600 zł zwrotu po zakupie smartfona. Wydaje się zatem, że teraz cena urządzenia powinna już tylko spadać. Sprawdźmy jednak, czy ma ono w ogóle szansę na rynkowy sukces.