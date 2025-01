Xiaomi 14T i 14T Pro - premiera smartfonów, które oferują dobrą jakość zdjęć, ekrany AMOLED CrystalRes oraz funkcje AI

Firma Xiaomi oficjalnie wprowadziła na rynek nową serię smartfonów, która w swojej cenie zaoferuje nam całkiem sporo. Możemy liczyć na bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, wydajne podzespoły, sporo funkcji AI i naprawdę przyzwoite możliwości fotograficzne. Nie zabraknie przy tym modułu Wi-Fi 7 (w wersji Xiaomi 14T Pro), czy też głośników ze wsparciem dla technologii Dolby Atmos. Na dodatek możemy liczyć na całkiem pojemne ogniwo z obsługą szybkiego ładowania.

Nowe smartfony od Xiaomi dość mocno stawiają na aspekty fotograficzne. Producent zapewnia, że oba z wprowadzonych modeli sprawdzą się nie tylko podczas robienia zdjęć za dnia, ale i w gorszych warunkach oświetleniowych (dzięki odpowiednim algorytmom i platformie Xiaomi AISP). Przykładowe zdjęcia można zobaczyć w tym materiale. Xiaomi 14T i 14T Pro różnią się od siebie w kilku kwestiach. Przede wszystkim droższa wersja może skorzystać z procesora, który jest wydajniejszy, a co za tym idzie, razem z nim znalazł się na pokładzie lepszy NPU. Poza tym w tej odsłonie można liczyć na Wi-Fi 7, a także 120, a nie „tylko” 67 W ładowanie.

Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra (4 nm)

1 x 3,35 GHz Cortex-A715

3 x 3,2 GHz Cortex-A715

4 x 2,2 GHz Cortex-A510 MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm)

1 x 3,4 GHz Cortex-X4

3 x 2,85 GHz Cortex-X4

4 x 2,0 GHz Cortex-A720 Układ graficzny Mali-G615 MC6 Immortalis-G720 MC12 NPU MediaTek NPU 780 MediaTek NPU 790 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X (8533 Mb/s) Pamięć wbudowana 256 lub 512 GB UFS 4.0 256/512 GB lub 1 TB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,67" 2712 x 1220 px, AMOLED CrystalRes

144 Hz, 4000 nitów, HDR10+, Dolby Vision Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Norma odporności IP68 Głośniki Stereo, Dolby Atmos Porty, złącza i sloty USB typu C Kamera przednia 32 MP (f/2.0, 80,8 stopni) Kamery tylne 50 MP (Sony IMX906, f/1.7, OIS)

50 MP (teleobiektyw, f/1.9)

12 MP (ultraszerokokątny, f/2.2, 120 stopni) 50 MP (Light Fusion 900, 1/1,3", f/1.6, OIS)

50 MP (teleobiektyw, f/2.0)

12 MP (ultraszerokokątny, f/2.2, 120 stopni) Akumulator 5000 mAh / 67 W 5000 mAh / 120 W Wytrzymałość akumulatora 1600 cykli ładowania System operacyjny Xiaomi HyperOS (Android 14) Wymiary i waga 160,5 x 75,1 x 7,8 mm / 195 g (szkło)

160,5 x 75,1 x 7,95 mm / 193 g (PU) 160,4 x 75,1 x 8,39 mm / 209 g Wersje kolorystyczne Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green Titan Gray, Titan Blue, Titan Black Cena 12/256 GB - 2999 zł 12/512 GB 3999 zł

Oba smartfony spełniają natomiast normę IP68, mogą skorzystać z 12 GB pamięci RAM w szybkim standardzie LPDDR5X, jak również z wbudowanej pamięci UFS 4.0. Zaoferują nam także głośniki ze wsparciem dla Dolby Atmos oraz system Xiaomi HyperOS oparty na Androidzie 14. W przypadku funkcji AI mamy dostęp do: Circle to Search with Google i asystenta Google Gemini, a także opcji AI Interpreter (tłumaczenie spotkań i połączeń telefonicznych na bieżąco), AI Notes + AI Recorder (transkrypcja + podsumowania), AI Image Editing (rozszerzanie obrazów) oraz AI Eraser Pro (usuwanie obiektów ze zdjęć). Znajdą się również inne opcje, które pomogą tworzyć bardziej kinowe krótkie filmy lub wygenerować nasz awatar. Smartfony są już dostępne w sprzedaży, a do 24 października 2024 roku trwa promocja, w której możemy uzyskać cashback w wysokości 600 (Xiaomi 14T 12/256 GB) lub 800 zł (Xiaomi 14T Pro 12/512 GB). Promocja znajduje się pod tym adresem.

Źródło: Xiaomi